Trzęsienie ziemi w Disneyu. Bob Iger wraca na stanowisko prezesa po niespełna roku

Bob Iger ponownie prezesem Disneya

Jestem głęboko zaszczycony, że poproszono mnie o ponowne przewodzenie temu niezwykłemu zespołowi, z jasną misją skupioną na kreatywnej doskonałości, aby inspirować pokolenia poprzez niezrównane, odważne opowiadanie historii – napisał Iger w mailu do pracowników Disneya.

Bob Iger ustąpił ze stanowiska w lutym 2020 roku, kiedy rolę prezesa przejął Bob Chapek. Do końca 2021 roku Iger pełnił funkcję prezesa wykonawczego i po niespełna roku wraca do zarządzania całą firmą. Jego kadencja nie będzie trwała długo i jego obecny kontrakt z Disneyem został podpisany na dwa lata. Nowy-stary CEO firmy otrzymał dwa główne cele do zrealizowana w najbliższym czasie: wyznaczenie nowego strategicznego kierunku firmy, który pozwoli wrócić Disneyowi na odpowiednie tory, a także ścisłej współpracy z zarządem w celu znalezienia odpowiedniego następcy.