Finn powróci w nowych filmie z Gwiezdnych wojen? Daisy Ridley namawia Johna Boyegę

Nowe filmy z Gwiezdnych wojen są już w przygotowaniu przez Lucasfilm. Na tegorocznym Star Wars Celebration zapowiedziano trzy kolejne kinowe produkcje, w tym film rozgrywający się po Sadze Skywalkerów, w którym powróci Daisy Ridley jako Rey. Ale może nie być to jedyny powrót postaci znanej z trylogii sequeli i również John Boyega namawiany jest do powrotu.

Daisy Ridley namawia Johna Boyegę do powrotu w nowym filmie z Gwiezdnych wojen

Przypomnijmy, że w ostatnich latach aktor niepochlebnie wypowiadał się o pracy dla Lucasfilm. Boyega uważał, że twórcy nie mieli żadnego pomysłu na jego postać, przez co została ona zepchnięta na drugi plan w ósmej i dziewiątej części serii. Ale topór wojenny aktora ze studiem może zostać zakopany. Według najnowszych doniesień nie tylko Lucasfilm namawia Boyegę do powrotu, ale również Daisy Ridley. Aktorka ma być w kontakcie ze swoim kolegą z planu, aby przekonać go do powrotu.