Total War: Star Wars nadchodzi? W produkcji mają znajdować się 3 odsłony serii

Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów na temat wspomnianych produkcji. Warto pamiętać, że pod koniec marca bieżącego roku w Creative Assembly doszło do zwolnień. Niewykluczone więc, że przez ostatnią redukcję etatów prace nad poszczególnymi projektami nieco się wydłużą.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniana na początku wiadomości gra Total War: Pharaoh zadebiutowała na rynku w październiku 2023 roku. Wspomniany tytuł dostępny jest wyłącznie na PC. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej odsłony popularnego cyklu, to zapraszamy Was do lektury: Gra o tron (egipski i hetycki) - recenzja Total War: Pharaoh.