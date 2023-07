Nadchodząca produkcja Marvela była tak zła, że rozważano jej skasowanie. Studio mogło mieć swoją Batgirl

Na pewnym etapie produkcji studio rozważało anulowanie Echo. Chociaż prace nad serialem zmierzały do końca, to Marvel nie chciał ryzykować i zamierzał skasować produkcję. Tym samym Disney miałby swoją Batgirl, która niespodziewanie została skasowana przez Davida Zaslava, prezesa Warner Bros. Discovery.

Słyszałem, że zamierzają zrobić z Echo to samo, co zrobiono z Batgirl, ponieważ nie byli zadowoleni z efektu, a teraz robią dokrętki i jednak planują to wyemitować. Myślę, że to ma wiele wspólnego z faktem, że przez strajk scenarzystów nie ma teraz zbyt wiele treści, a serial jest już prawie gotowy.