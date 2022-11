Death Stranding świętuje trzecie urodziny. Twórcy chwalą się wynikami sprzedaży

W zeszłym tygodniu do sieci wyciekł materiał wideo pochodzący z gry Overodose – rzekomego horroru od Hideo Kojimy. Dziś natomiast swoje trzecie urodziny obchodzi debiutancka produkcja studia Kojima Productions, czyli Death Stranding. Z tej okazji deweloperzy postanowili podzielić się nowymi wynikami sprzedaży wspomnianego tytułu. Okazuje się, że historia Sama Portera może pochwalić się pokaźnym gronem odbiorców.

Sprzedaż Death Stranding przekroczyła 10 milionów egzemplarzy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez studio Kojima Productions, od momentu premiery w listopadzie 2019 roku Death Stranding znalazło ponad 10 milionów nabywców. Wynik ten obejmuje wszystkie wydane do tej pory wersje gry. Mowa więc tutaj o standardowej edycji dostępnej na PlayStation 4 i PC, a także o wzbogaconej o dodatkową zawartość wersji Director’s Cut, którą cieszyć mogą się użytkownicy komputerów osobistych i konsol PlayStation 5.



Studio Kojima Productions ma więc powody do zadowolenia. Fanom Death Stranding nie pozostaje natomiast nic innego, jak liczyć na rychłą zapowiedź kontynuacji, o której mówi się już od jakiegoś czasu. Niestety Hideo Kojima wciąż nie ujawnił, nad jaką produkcją pracuje obecnie jego zespół. Wiadomo jedynie, że w nadchodzącej grze japońskiego dewelopera wystąpią Elle Fanning oraz Shioli Kutsuna.



Death Stranding zadebiutowało na rynku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4, ale od lipca 2020 roku gra dostępna jest także na komputerach osobistych. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Hideo Kojimy, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Kojimie potrzeba chomąta – recenzja Death Stranding. Natomiast jeśli interesuje Was, jak wypada pecetowa wersja, to koniecznie zapoznajcie się z: Recenzja gry Death Stranding na PC. Tak udanego portu chyba jeszcze nie było.

