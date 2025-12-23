Możesz tego nie pamiętać, ale gwiazda Obcego wystąpiła w kultowej komedii science fiction, parodii Star Treka

Aktorka marzy o wydaniu jej reżyserskiej wersji, która uczyniłaby film jeszcze dziwniejszym.

Sigourney Weaver, znana z roli Ripley w klasyku Ridleya Scotta, wciąż wspomina swoją przygodę z satyryczną komedią science fiction Galaxy Quest z 1999 roku. Co więcej, aktorka wyraża żal, że film nie utrzymał pierwotnej kategorii wiekowej R. Galaxy Quest mogło być jeszcze dziwniejsze? Sigourney Weaver opowiada Co ciekawe, w wywiadzie wideo dla Vanity Fair aktorka podkreśliła, że bardziej utożsamiała się ze młodą aktorką Gwen z Galaxy Quest, niż ze stalową Ripley z Obcego.

Chciałam zagrać młodą kobietę w tym świecie gwiazdorstwa, która tak bardzo pragnie zostać gwiazdą i której nikt nie traktuje poważnie – nawet Komandor – ponieważ jest piękna, ma duży biust i blond włosy. Czułam wielkie współczucie i siostrzaną więź z Gwen i Tawny – powiedziała Weaver. Aktorka przyznała też, że miała „szczęście”, mogąc pracować z Timem Allenem, Tonym Shalhoubem i Alanem Rickmanem. Mówi też o tym, dlaczego chciała wydania wersji reżyserskiej filmu. Chciałabym, żeby wydali wersję reżyserską filmu, ponieważ w ostatniej chwili DreamWorks zdecydowało się wypuścić film z kilkoma bardziej wyrafinowanymi scenami, w których grał Alan, ponieważ potrzebowno filmu dla dzieci, aby móc konkurować ze Stuartem Malutkim. I dlaczego nie wypuścili filmu ponownie z większą liczbą jego bardzo, bardzo dziwnych i cudownych scen? Weaver wspomniała również o długo dyskutowanej kontynuacji, która nigdy nie powstała:

[Współscenarzysta] Bob Gordon napisał drugą część i nie chciał jej dać DreamWorks, ponieważ czuł, że przegapili szansę na naszą. Dlatego zawsze chcieliśmy zrobić kontynuację, a potem śmierć Alana sprawiła, że straciliśmy zapał. Ale to był wielki zaszczyt móc napisać ten list miłosny do aktorów. Galaxy Quest, w reżyserii Deana Parisota, jest parodią i hołdem dla seriali takich jak Star Trek. Historia skupia się na grupie aktorów z kosmicznego serialu telewizyjnego, którzy zostają nieświadomie wciągnięci w prawdziwy międzygalaktyczny konflikt przez kosmitów, którzy wierzą, że serial jest odbiciem rzeczywistości. Chociaż plany kontynuacji utknęły w martwym punkcie po śmierci Rickmana w 2016 roku, producent Mark Johnson zdradził w tym roku dla Deadline, że serial telewizyjny Galaxy Quest jest obecnie pisany dla CBS Studios, dając nadzieję fanom na nową przygodę w świecie kultowego sci-fi. Tak czy inaczej, zawsze można wrócić do oryginału.

