Zaloguj się lub Zarejestruj

Hideo Kojima wskazuje swoje arcydzieło. Odpowiedź może zaskakiwać

Patrycja Pietrowska
2025/12/24 12:00
0
0

Kojima ujawnia, która gra jest jego największym sukcesem artystycznym.

Hideo Kojima podzielił się ostatnio przemyśleniami na temat tego, co uznaje za swój największy sukces artystyczny. Ku zaskoczeniu wielu osób od lat wielbiących klasykę, japoński deweloper wskazał na produkcję Death Stranding 2: On The Beach jako swoje arcydzieło. Wybór ten wynika z unikalnego podejścia artysty, który zawsze za najważniejszy i najlepszy projekt uznaje ten, nad którym pracował ostatnio.

Hideo Kojima
Hideo Kojima

Najlepszy projekt Hideo Kojimy to ten, nad którym pracował ostatnio

Opublikowana na kanale WIRED sesja pytań i odpowiedzi z Hideo Kojimą dostarcza też innych informacji. Deweloper przyznał między innymi, że najczęściej ogrywanym przez niego tytułem był Super Mario Bros. Jak dodaje twórca, aby spędzić chwile z grą, omijał nawet szkołę.

Padło również pytanie o osobiste testowanie gier przez Hideo Kojimę. Twórca wyjaśnił, że osobiście chwyta za kontroler i wiele razy przechodzi daną grę, zwracając uwagę na grafikę, sterowanie, animacje, dźwięk, glitche czy modele. Kojima dostosowuje i sprawdza każdy element, analizując doświadczenia z grą z różnych perspektyw. Cały wywiad znajduje się na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Jeśli zaś chodzi o wspomniane Death Stranding 2: On the Beach, niedawno pojawiły się wieści sugerujące, że tytuł może trafić na kolejną platformę. Obecnie zagrają wyłącznie posiadacze konsol PlayStation 5, ale rating ESRB wskazał pod koniec listopada bieżącego roku na to, że produkcja może ukazać się na PC.

Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2: On The Beach zadebiutowało na rynku 26 czerwca 2025 roku. Gra dostępna jest obecnie wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Death Stranding 2: On The Beach - trudno uwierzyć, że znowu się udało.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-shadows-developer-will-work-with-nintendo-to-improve-vrr-support-in-more-games

Tagi:

News
Hideo Kojima
wywiad
ciekawostki
Q&A
Death Stranding 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112