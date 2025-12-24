Hideo Kojima wskazuje swoje arcydzieło. Odpowiedź może zaskakiwać

Kojima ujawnia, która gra jest jego największym sukcesem artystycznym.
Hideo Kojima podzielił się ostatnio przemyśleniami na temat tego, co uznaje za swój największy sukces artystyczny. Ku zaskoczeniu wielu osób od lat wielbiących klasykę, japoński deweloper wskazał na produkcję Death Stranding 2: On The Beach jako swoje arcydzieło. Wybór ten wynika z unikalnego podejścia artysty, który zawsze za najważniejszy i najlepszy projekt uznaje ten, nad którym pracował ostatnio.
Najlepszy projekt Hideo Kojimy to ten, nad którym pracował ostatnio
Opublikowana na kanale WIRED sesja pytań i odpowiedzi z Hideo Kojimą dostarcza też innych informacji. Deweloper przyznał między innymi, że najczęściej ogrywanym przez niego tytułem był Super Mario Bros. Jak dodaje twórca, aby spędzić chwile z grą, omijał nawet szkołę.
Padło również pytanie o osobiste testowanie gier przez Hideo Kojimę. Twórca wyjaśnił, że osobiście chwyta za kontroler i wiele razy przechodzi daną grę, zwracając uwagę na grafikę, sterowanie, animacje, dźwięk, glitche czy modele. Kojima dostosowuje i sprawdza każdy element, analizując doświadczenia z grą z różnych perspektyw. Cały wywiad znajduje się na dole wiadomości.
Jeśli zaś chodzi o wspomniane Death Stranding 2: On the Beach, niedawno pojawiły się wieści sugerujące, że tytuł może trafić na kolejną platformę. Obecnie zagrają wyłącznie posiadacze konsol PlayStation 5, ale rating ESRB wskazał pod koniec listopada bieżącego roku na to, że produkcja może ukazać się na PC.
