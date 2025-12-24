Hideo Kojima wskazuje swoje arcydzieło. Odpowiedź może zaskakiwać

Hideo Kojima podzielił się ostatnio przemyśleniami na temat tego, co uznaje za swój największy sukces artystyczny. Ku zaskoczeniu wielu osób od lat wielbiących klasykę, japoński deweloper wskazał na produkcję Death Stranding 2: On The Beach jako swoje arcydzieło. Wybór ten wynika z unikalnego podejścia artysty, który zawsze za najważniejszy i najlepszy projekt uznaje ten, nad którym pracował ostatnio.

Najlepszy projekt Hideo Kojimy to ten, nad którym pracował ostatnio

Opublikowana na kanale WIRED sesja pytań i odpowiedzi z Hideo Kojimą dostarcza też innych informacji. Deweloper przyznał między innymi, że najczęściej ogrywanym przez niego tytułem był Super Mario Bros. Jak dodaje twórca, aby spędzić chwile z grą, omijał nawet szkołę.