Darmowe nagrody do Wiedźmina 3. CD Projekt RED dziękuje graczom i udostępnia prezenty

Nowe przedmioty do Wiedźmina 3 to tylko część niespodzianek, które czekają na graczy.

Wczoraj odbyła się premiera aktualizacji nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Debiut nie obył się bez problemów i gracze narzekali na kiepską optymalizację czy problemy z zapisanymi stanami rozgrywki. CD Projekt RED bada sprawę i wkrótce poinformuje graczy o sposobach, jak można rozwiązać niektóre problemy z działaniem gry. W międzyczasie polskie studio uruchomiło program „Moje nagrody”, w których do zdobycia są nowe przedmioty do wykorzystania w grze i nie tylko.

Moje nagrody w Wiedźminie 3 – darmowe prezenty od CD Projekt RED