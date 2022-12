Wiedźmin 3 na PC „niegrywalny” po aktualizacji. Gracze narzekają na poważne problemy

Aktualizacja dla nowej generacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon jest już dostępna na komputerach osobistych, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Jednak nie wszyscy gracze mogą cieszyć się z odświeżonej wersji gry od CD Projekt RED. Już wcześniej informowaliśmy o problemach użytkowników na PS5, którzy mieli kłopot z pobraniem gry, a także przeniesieniem zapisanych stanów rozgrywki. O wielu problemach informują również gracze na PC, którzy za pośrednictwem recenzji na Steamie dzielą się nieprzychylnymi pierwszymi wrażeniami z działania gry po aktualizacji.

Najnowsza wersja Wiedźmina 3 zastąpiła poprzednią i gracze nie mają możliwości powrotu do edycji sprzed aktualizacji. Posiadacze wydania na PC są skazani na najnowszą wersję, która dla niektórych z graczy okazała się „niegrywalna”. Wiele osób narzeka na stan techniczny gry, nietrzymanie stałych 60 klatek na sekundę, czy problemów z save’ami. Niektórzy podają, że tych kłopotów można byłoby uniknąć, gdyby CD Projekt RED zdecydował się na dodanie nowej wersji gry na Steam i innych platformach, zamiast zastępować starą poprzez aktualizację. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Wiedźmin 3 to najlepsza gra RPG, jaką do tej pory wydano. Absolutnie. Ale po tej ostatniej aktualizacji Next Gen nie polecałbym gry. Aktualizacja jest bardzo wadliwa – z DX12 zawieszała się do pulpitu podczas ładowania, z DX11 jest strasznie niestabilna z niskimi FPS. Dopóki twórcy tego nie naprawią, unikaj.