Zaloguj się lub Zarejestruj

Trzy gry za darmo na Steam. Kolejne świąteczne prezenty do odebrania (Aktualizacja)

Radosław Krajewski
2025/12/18 19:45
0
0

W sklepie ruszyła nowa oferta na aż dwie darmowe gry.

Aktualizacja: Okazało się, że Steam rozdaje nie dwie, ale aż trzy darmowe gry. Kolejnym prezentem jest 100% Orange Juice. Poniżej znajdziecie szczegóły, jak odebrać wszystkie trzy gry.

Oryginalna wiadomość: Grudzień już przyzwyczaił nas do tego, że jest to miesiąc rozdawania prezentów w popularnych cyfrowych sklepach. Właśnie dzisiaj Epic Games Store rozpoczęło codzienną dawkę darmowych gier, która potrwa przez najbliższe kilkanaście dni, a Steam najwyraźniej nie chciał być gorszy. Platforma Valve z okazji nadchodzących świąt, a także startu Zimowej wyprzedaży udostępnił aż dwie gry całkowicie za darmo. Pierwszym z tytułów jest Rat Quest, platformowa gra niezależna od ratin time studios, która zadebiutowała w maju 2024 roku. Drugą z darmowych produkcji jest nieco starsze Toy Tinker Simulator z listopada 2021 roku od studia Turquoise Revival Games. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Steam
Steam

Rat Quest – za darmo (Steam)

Rat Quest to gra o szczurze, który wspina się po poziomie, aby zdobyć swój słodki, słodki ser.

Wymagająca platformówka:
Platformowanie w tej grze jest bardzo trudne! Każdy skok ma znaczenie — jeśli spadniesz, wracasz prosto na sam dół.

Nie wszystko jest takie, jak się wydaje:
wsZystko jEst w pOrządku, niE ma najmNIEjszego powodu do niepokoju. bardzo Przyjemna gra.

Toy Tinker Simulator – za darmo (Steam)

Naprawiaj zabawki

  • Składaj/rozkładaj zabawki na części i wykonuj na nich takie czynności jak czyszczenie, malowanie, polerowanie, okrywanie, piłowanie, cięcie, wypełnianie i tym podobne
  • Napraw jak najwięcej zabawek, aby zyskać pieniądze i doświadczenie
  • Rób zdjęcia przed i po pracy, aby porównać efekty

Urządź swoje biuro i warsztat

  • Kupuj meble, dywany, dekoracje, kwiaty i inne obiekty i urządzaj nimi swoje biuro
  • Kupuj nowe narzędzia i sprzęt, aby zwiększać możliwości pracy i powiększać swoje portfolio

Otwórz swoje muzeum zabawek

  • Kupuj i naprawiaj rzadkie zabawki
  • Nabywaj nowe budynki i przekształcaj w muzea
100% Orange Juice – za darmo (Steam)

100% Orange Juice to cyfrowa, wieloosobowa gra planszowa, w której spotyka się gwiazdorska obsada postaci stworzonych przez studio Orange Juice. Bohaterowie znani z Flying Red Barrel, QP Shooting, Suguri oraz Sora łączą siły z zupełnie nowymi postaciami, by stanąć do pojedynku… z użyciem kości.

To świat, w którym psy, ludzie i maszyny unoszą się w powietrzu. W tym świecie narodziła się niewielka plama ciemności. Początkowo niemal niezauważalna, z czasem zaczęła pochłaniać wszystko wokół…

Młodzieniec imieniem Kai, prowadzony przez tajemniczą formę życia znaną jako Marie Poppo, wyrusza w podróż, która obejmie wiele światów. Czarna, bezdenna ciemność pragnień powoli pożera zarówno Kaia, jak i sam świat…

Pozwól, by Marie Poppo poprowadziła cię do tajemniczego świata pełnego zabawy. Chwyć talię kart i niech gry się rozpoczną!

Kolejne darmowe gry na Steam

Warto wspomnieć, że promocja na Toy Tinker Simulator trwa tylko do 21 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego. Dzień później kończy się oferta na 100% Orange Juice, czyli 22 grudnia, również o godzinie 19:00. Więcej czasu macie na odebranie Rat Quest, które dostępne będzie do pierwszego dnia świąt, a konkretniej do 25 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
promocje
prezent
Święta
okazja
sklep Steam
gry za darmo
Toy Tinker Simulator
Rat Quest
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112