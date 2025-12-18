Trzy gry za darmo na Steam. Kolejne świąteczne prezenty do odebrania (Aktualizacja)

W sklepie ruszyła nowa oferta na aż dwie darmowe gry.

Aktualizacja: Okazało się, że Steam rozdaje nie dwie, ale aż trzy darmowe gry. Kolejnym prezentem jest 100% Orange Juice. Poniżej znajdziecie szczegóły, jak odebrać wszystkie trzy gry.

Oryginalna wiadomość: Grudzień już przyzwyczaił nas do tego, że jest to miesiąc rozdawania prezentów w popularnych cyfrowych sklepach. Właśnie dzisiaj Epic Games Store rozpoczęło codzienną dawkę darmowych gier, która potrwa przez najbliższe kilkanaście dni, a Steam najwyraźniej nie chciał być gorszy. Platforma Valve z okazji nadchodzących świąt, a także startu Zimowej wyprzedaży udostępnił aż dwie gry całkowicie za darmo. Pierwszym z tytułów jest Rat Quest, platformowa gra niezależna od ratin time studios, która zadebiutowała w maju 2024 roku. Drugą z darmowych produkcji jest nieco starsze Toy Tinker Simulator z listopada 2021 roku od studia Turquoise Revival Games. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

Rat Quest – za darmo (Steam)

Rat Quest to gra o szczurze, który wspina się po poziomie, aby zdobyć swój słodki, słodki ser. Wymagająca platformówka:

Platformowanie w tej grze jest bardzo trudne! Każdy skok ma znaczenie — jeśli spadniesz, wracasz prosto na sam dół. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje:

wsZystko jEst w pOrządku, niE ma najmNIEjszego powodu do niepokoju. bardzo Przyjemna gra.

Toy Tinker Simulator – za darmo (Steam)

Naprawiaj zabawki Składaj/rozkładaj zabawki na części i wykonuj na nich takie czynności jak czyszczenie, malowanie, polerowanie, okrywanie, piłowanie, cięcie, wypełnianie i tym podobne

Napraw jak najwięcej zabawek, aby zyskać pieniądze i doświadczenie

Rób zdjęcia przed i po pracy, aby porównać efekty Urządź swoje biuro i warsztat Kupuj meble, dywany, dekoracje, kwiaty i inne obiekty i urządzaj nimi swoje biuro

Kupuj nowe narzędzia i sprzęt, aby zwiększać możliwości pracy i powiększać swoje portfolio Otwórz swoje muzeum zabawek Kupuj i naprawiaj rzadkie zabawki

Nabywaj nowe budynki i przekształcaj w muzea

100% Orange Juice – za darmo (Steam)

100% Orange Juice to cyfrowa, wieloosobowa gra planszowa, w której spotyka się gwiazdorska obsada postaci stworzonych przez studio Orange Juice. Bohaterowie znani z Flying Red Barrel, QP Shooting, Suguri oraz Sora łączą siły z zupełnie nowymi postaciami, by stanąć do pojedynku… z użyciem kości. To świat, w którym psy, ludzie i maszyny unoszą się w powietrzu. W tym świecie narodziła się niewielka plama ciemności. Początkowo niemal niezauważalna, z czasem zaczęła pochłaniać wszystko wokół… Młodzieniec imieniem Kai, prowadzony przez tajemniczą formę życia znaną jako Marie Poppo, wyrusza w podróż, która obejmie wiele światów. Czarna, bezdenna ciemność pragnień powoli pożera zarówno Kaia, jak i sam świat… Pozwól, by Marie Poppo poprowadziła cię do tajemniczego świata pełnego zabawy. Chwyć talię kart i niech gry się rozpoczną!

Kolejne darmowe gry na Steam

Warto wspomnieć, że promocja na Toy Tinker Simulator trwa tylko do 21 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego. Dzień później kończy się oferta na 100% Orange Juice, czyli 22 grudnia, również o godzinie 19:00. Więcej czasu macie na odebranie Rat Quest, które dostępne będzie do pierwszego dnia świąt, a konkretniej do 25 grudnia do godziny 19:00 czasu polskiego.