Wiedźmin 3 z nową funkcją, której potrzebowaliście, a o tym nie wiedzieliście

Klip z nową funkcją podzielił się również Radek Grabowski, globalny dyrektor ds. PR w CD Projekt. Co ciekawe, studio nie udostępniło osobnego przycisku do głaskania konia, więc podchodząc do Płotki nie otrzymujemy żadnej informacji, ze taka opcja jest w ogóle dostępna. Aby pogłaskać wiernego towarzysza niedoli Geralta, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk odpowiedzialny za skok.

