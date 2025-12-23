Fanowska teoria o Cyberpunk 2077 została obalona dopiero teraz, po pięciu latach od premiery gry

Fanowska teoria na temat Cyberpunka 2077 została w końcu obalona – i to po pięciu latach od premiery gry. Chodzi o popularne przekonanie, że windy w Night City służą wyłącznie do ukrywania ekranów ładowania. Teraz do sprawy jednoznacznie odniósł się przedstawiciel CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077 – fanowska teoria dotycząca wind została obalona

Dyrektor kreatywny Cyberpunka, Igor Sarzyński, napisał w serwisie Bluesky, że windy w grze nie są sprytnie ukrytymi ekranami ładowania. Jak podkreślił, Night City pozwala swobodnie przemieszczać się po ogromnym, otwartym mieście i wchodzić do złożonych wnętrz bez przerw technicznych, więc twierdzenie, że akurat windy miałyby służyć maskowaniu ładowania, jest bezpodstawne. Sarzyński dodaje: