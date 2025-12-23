Zaloguj się lub Zarejestruj

Fanowska teoria o Cyberpunk 2077 została obalona dopiero teraz, po pięciu latach od premiery gry

Jakub Piwoński
2025/12/23 14:30
1
0

Co z tymi windami?

Fanowska teoria na temat Cyberpunka 2077 została w końcu obalona – i to po pięciu latach od premiery gry. Chodzi o popularne przekonanie, że windy w Night City służą wyłącznie do ukrywania ekranów ładowania. Teraz do sprawy jednoznacznie odniósł się przedstawiciel CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – fanowska teoria dotycząca wind została obalona

Dyrektor kreatywny Cyberpunka, Igor Sarzyński, napisał w serwisie Bluesky, że windy w grze nie są sprytnie ukrytymi ekranami ładowania. Jak podkreślił, Night City pozwala swobodnie przemieszczać się po ogromnym, otwartym mieście i wchodzić do złożonych wnętrz bez przerw technicznych, więc twierdzenie, że akurat windy miałyby służyć maskowaniu ładowania, jest bezpodstawne. Sarzyński dodaje:

Winda jest tam, bo ma sens. Moglibyśmy zrobić ją przezroczystą, gdybyśmy chcieli.

GramTV przedstawia:

W tej samej dyskusji twórca odniósł się także do porzucenia autorskiego REDengine na rzecz Unreal Engine 5, krótko podsumowując: CD Projekt Red chce tworzyć gry, a nie silniki. A jak wiadomo, że przejście na Unreal Engine 5 ma znaczenie również dla przyszłości marki. Studio potwierdziło, że na tym silniku powstaje Wiedźmin 4, a dopiero po nim zadebiutuje nowy Cyberpunk. Doświadczenia zdobyte przy zmianie technologii oraz solidne fundamenty pierwszej części mają pomóc uniknąć problemów, które towarzyszyły premierze Cyberpunka 2077. Na datę premiery sequela wciąż jednak trzeba poczekać.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/cyberpunk-2077-fan-theory-finally-debunked-after-5-years/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Cyberpunk 2077
fanowskie teorie
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
teoria
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:49

To akurat można łatwo sprawdzić. Wystarczy wejść na dach jednego z budynków i z niego skoczyć.

CDPR mówił że jedna z rzeczy które zrobili to streaming wertykalny.  Większość gier robi tak że bierze pozycje gracza i doczytuje rzeczy na około niego. Z uwagi na wieżowce musieli tą koncepcję rozwinąć, tzn doczytywać to co niżej i wyżej. 

Windy trwają długo tylko i wyłącznie dlatego że budynki są wysokie i często operujemy na górnym piętrze. Na ogół z dostępem do dachu.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112