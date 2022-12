Wiedźmin 3 z uroczym hołdem dla Henry'ego Cavilla. Gracze odkryli niespodziankę

Henry Cavill posiada psa imieniem Kal, który trafił do Wiedźmina 3 wraz z najnowszą aktualizacją. O znalezieniu nietypowej niespodzianki poinformował na Twitterze użytkownik o pseudonimie xLetalis. Odniesienie do aktora potwierdził główny projektant zadań, Philipp Weber, który przekazał, że tym gestem studio chce wyrazić wdzięczność Cavillowi za pasję i entuzjazm we wcielaniu się w Geralta.

W związku ze smutnymi wieściami na temat roli Supermana Henry'ego Cavilla, cieszymy się, że mamy małą okazję, by okazać naszą wdzięczność za wielką pasję i entuzjazm, jakie okazał Henry dla #TheWitcher

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.