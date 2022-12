Wiedźmin 3 z prezentacją trybu fotograficznego. CDP RED chwali się nową funkcją

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj w nocy zadebiutowała długo wyczekiwana „next-genowa” aktualizacja dla gry Wiedźmin 3. Niestety patch nie jest wolny od błędów, na które narzekają zarówno gracze PlayStation 5, jak i użytkownicy komputerów osobistych, ale CD Projekt RED pracuje już nad rozwiązaniem problemów. Deweloperzy postanowili również przypomnieć i zaprezentować jedną z funkcji wprowadzoną wraz z najnowszą „łatką”.

CD Projekt RED prezentuje tryb fotograficzny w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon

Jedną z nowości, która trafiła do Wiedźmina 3 wraz z „next-genową” aktualizacją, jest tryb fotograficzny. Nic więc dziwnego, że CD Projekt RED postanowiło przygotować krótki materiał wideo, w którym zaprezentowano możliwości wspomnianego narzędzia, dzięki któremu gracze mogą uchwycić i edytować interesujące ich momenty.



Tryb fotograficzny pozwala bowiem m.in. zastosować efekty, zmienić głębie ostrości oraz położenie kamery. Zainteresowani mogą również dostosować oświetlenie. Rzućcie okiem na przygotowany przez CD Projekt RED i zobaczcie, jaki jeszcze możliwości oferuje wspomniane narzędzie.



Na koniec przypomnijmy, że „next-genowa” aktualizacja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępna jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gracze Osoby posiadające dowolne wydanie produkcji na konsole PlayStation 4, Xbox One i PC mogą pobrać patch bezpłatnie. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z pełną listą zmian i nowości.