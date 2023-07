Czy FromSoftware myśli o przyszłości marki Armored Core?

Główny architekt Armored Core VI: Fires of Rubicon, Masaru Yamamura i producent gry, Yasunori Ogura, ujawnili plany wobec tej marki. Czy będą dodatki, następne części?

Grałem w Armored Core VI: Fires of Rubicon i nie ukrywam - chcę więcej!

Obecnie nie mamy żadnych planów ożywienia żadnej z naszych innych franczyz ani tytułów. W tej chwili koncentrujemy się na Armored Core VI, ponieważ jest to tytuł, który zawsze chcieliśmy kontynuować. Ze względu na odpowiednie okoliczności i przydział zasobów w firmie w końcu doszliśmy do punktu, w którym mogliśmy to zrobić, dlatego cieszymy się, że ponownie tworzymy Armored Core. Oczywiście będziemy kontynuować tę myśl i być może pojawi się więcej planów w przyszłości, ale teraz koncentrujemy się na AC6. – powiedział Yasunori Ogura.