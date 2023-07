Grałem w Armored Core VI: Fires of Rubicon i nie ukrywam - chcę więcej!

Będzie kolejny hit od From Software? Na to wygląda, bo po trzech godzinach wypełnionych akcją chciałoby się nadal eksplorować ogarniętą wojną o surowce planetę Rubicon 3.

Od pierwszej zapowiedzi Armored Core VI: Fires of Rubicon minęło już trochę czasu, a From Software zbytnio nie rozpędzało się z promocją gry. Mimo, że minęło od premiery Elden Ring trochę czasu nadal mam wrażenie, że kurz po tamtej premierze nadal nie opadł. Zwłaszcza, gdy jeszcze jakiś czas temu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat pierwszego rozszerzenia do gry. Z drugiej strony to również reżyserski debiut Masaru Yamamury, który wcześniej był głównym designerem gry Sekiro: Shadows Die Twice – o lepsze referencje biorąc pod uwagę liczbę nagród gry roku oraz zapadające w pamięć momenty trudno.

Nadal można mieć jednak z zewnątrz wrażenie, że o ile fani serii Armored Core to bardzo oddana i wierna grupa, to sama marka nie jest aż tak bardzo znana szerszemu gronu graczy. Głównie ze względu na to, że szał na pozostałe gry From Software był na tyle duży, iż trzeba było 10 lat, aby Japończycy powrócili do tematu. Jest więc całkiem spore pole do popisu oraz szansa na to, że wielu graczy (podobnych do mnie) chętnie sięgnie po coś nieco innego, bo jak dobrze wiemy – wielkich mechów, chaosu i rozwałki w gęstym uniwersum nigdy za mało.

To co jednak najważniejsze to fakt, że po trzech godzinach spędzonych na evencie w Cenedze powiedziałem sobie „szkoda, że to tylko tyle”. Głównie dlatego, że Armored Core VI: Fires of Rubicon wciąga od pierwszych minut i trzyma momentami w napięciu. Nie tylko od strony fabularnej, ale również od strony dynamicznych starć z innymi mechami.

Powoli, krok po kroku:

Tak właściwie to w ramach buildu mogliśmy rozegrać kilka misji wraz z pełnym fabularnym tłem. I o ile wydarzenia, które miały miejsce były ułożone chronologicznie, tak całość wyglądała raczej tak jakbyśmy mieli grać w misje 1-4-6 niż po kolei, krok po kroku. Pojawiło się również kilka smaczków fabularnych wyjaśniających nieco bardziej główny cel naszego najemnika wyposażonego w Armored Core’a. Niestety, na ich temat zbytnio rozmawiać nie możemy, ale powiem tylko tyle – fabularnie może się to podobać. Zwłaszcza, że opowiadana historia jest podawana głównie w stylu podobnym do serii Ace Combat prezentując wszelkie niezbędne informacje przed lub po misjach, ale również w rozmowach między innymi pilotami sojuszniczych czy wrogich mechów.

Warto jest słuchać nie tylko po to, aby wiedzieć kto z kim kręci i jakie ma zamiary, ale także poznać bliżej jaki jest stan walki o Rubicon 3. Głównie dlatego, iż jest również kilka frakcji, z których każda ma również zupełnie inne motywacje surowców znajdujących się na planecie. Pod tym względem niewiele się to różni od innych gier From Software i trudno ślepo nie wierzyć w to, że lore tego świata będzie momentami bardzo gęste od przeróżnych detali jak w przypadku pozostałych produkcji nawet ze świata Armored Core.

To co jednak jest w tym wszystkim najważniejsze to gameplay oraz to, ile w ramach warsztatu możemy robić, aby nieco gorszą sytuację na polu bitwy zmienić w zależności od stylu.

Na samym początku można mieć wrażenie, że wcale nie jest tak źle i bazowa broń oraz opancerzenie spokojnie dadzą radę z większością przeciwników oraz niektórymi bossami. Mimo wszystko jednak im dalej w las tym tego żonglowania sprzętem jest zdecydowanie więcej. Okazuje się bowiem, że każdy wybór ma jakieś konsekwencje – może mieć dość lekkiego i zwinnego mecha, ale będzie zdecydowanie łatwiej zachwiać nim w przy zbyt dużym ostrzale wroga. Można również postawić w żywotność oraz pancerz, ale to wpłynie zdecydowanie na szybkość oraz możliwość wzbicia się w powietrze. A jakby tego było mało, to generatory również mają różną moc i trzeba uważać, aby nie doprowadzić do niedoborów mocy przy wykorzystywaniu konkretnych broni.

Dlatego też zmienianie przeróżnych elementów wyposażenia prowadzonego przez gracza Armored Core’a jest kluczowe. Głównie dlatego, iż misje również wymagają nie tylko prowadzenia walki na płaszczyźnie horyzontalnej, ale również i tej wertykalnej. Tutaj najlepszym przykładem była misja z wielką maszyną kroczącą, która stawiała zdecydowanie bardziej na umiejętności poruszania się w pionie niż poziomie oraz manewrowania w trudnych warunkach z wykorzystaniem bardzo limitowanych możliwości dopalaczy.