Fallout 4 na dopalaczach – ponad 300 modów i mocarna karta graficzna, ale efekt znakomity

Na youtubowym profilu Digital Dreams pojawił się kolejny film prezentujący znaną grę poddaną ostremu modowaniu. Tym razem możemy podziwiać Fallouta 4 z ponad 300 modami i technologią Reshade Ray Tracing w rozdzielczości 8K.

Ta zmodowana wersja Fallouta 4 wygląda wyśmienicie

Do prezentacji gry wykorzystano komputer z procesorem AMD Ryzen 9 7950X z 32 GB pamięci RAM i kartę NVIDIA GeForce RTX 4090. Z tego, co widać, gra działa w 100 klatkach na sekundę w rozdzielczości 8K na obszarach leśnych. Jednak w dużych miastach wydajność spada do 50 klatek na sekundę.