Najnowsza aktualizacja Nintendo Switch Sports. Koszykówka jako darmowy dodatek

W czerwcu, Nintendo zapowiedziało darmową aktualizację Nintendo Switch Sports. Obietnica została dotrzymana i do gry dołącza nowa dyscyplina – koszykówka.

Drybluj, podawaj i rzucaj w meczach dwa na dwóch lub celuj w najwyższy wynik przeciwko maksymalnie trzem innym graczom w Five Streak Battle. – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Nintendo potwierdziło dziś po południu, że właściciele Nintendo Switch Sports będą mogli jutro zdobyć bezpłatną aktualizację dodającą do gry koszykówkę . Początkowo zapowiadano ją jedynie jako letni dodatek, a więc miło, że następuje tak szybko.

Nintendo Switch Sports nie ma co prawda numerka w tytule, ale to kolejna - po Wii Sports, Wii Sports Resort i Wii Sports Club - odsłona cyklu, w ramach którego otrzymujemy dostęp do rozmaitych gier sportowych.

