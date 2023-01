Armoured Core VI – twórcy przygotowują się do dużego pokazu

Po sukcesie Elden Ring na ekipie FromSoftware spoczywa naprawdę duży ciężar. O każdej kolejnej grze japońskiego dewelopera będzie bardzo głośno. Jak dobrze pamiętamy, podczas zeszłorocznego The Game Awards zapowiedziano Armored Core VI Fires of Rubicon. Może nie są to kolejne soulsy, ale produkcja i tak cieszy się dużym zainteresowaniem. Już wkrótce dowiemy się nieco więcej na jej temat.

Armored Core VI Fires of Rubicon – twórcy szykują godzinną prezentację

Wydawca – Bandai Namco – zapowiedział, że na 3 lutego przewidywana jest prezentacja gry. W trakcie godzinnego pokazu z pewnością dowiemy się więcej na temat Armored Core VI Fires of Rubicon. Warto wspomnieć, że wydarzenie odbędzie się w ramach Taipei Game Show, ale twórcy przewidują dodanie napisów w języku angielskim. Jeśli chcecie obejrzeć prezentację, to wystarczy o godzinie 13:00 polskiego czasu udać się pod ten adres.



Zgodnie z zapowiedzią Armored Core 6: Fires of Rubicon powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2023 roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery.