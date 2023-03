Czy finansowy sukces Elden Ring wpłynie na przyszłe projekty FromSoftware?

Być może niektórzy z Was zastanawiają się, czy sukces gry Elden Ring – zarówno komercyjny, jak i krytyczny – wywrze decydujący wpływ na plany studia FromSoftware na przyszłość. Na to pytanie postanowił odpowiedzieć sam reżyser produkcji, Hidetaka Miyazaki, w rozmowie z dziennikarzami serwisu IGN, krótko po niedawnym DICE Awards (podajemy za portalem Gaming Bolt ).

Oczywiście, Elden Ring jest sukcesem komercyjnym. Wszyscy są tego świadomi, ale tak naprawdę nie ma to wpływu na to, co zamierzamy stworzyć w następnej kolejności. Zasadniczo wciąż tworzymy grę, którą chcemy tworzyć i taka jest nasza polityka. To bardzo proste.

To było dobre doświadczenie dla mnie i innych członków zespołu pracujących nad Elden Ring. Czasami wszyscy byliśmy super podekscytowani tym, co robimy. Czasami nie udało nam się zrobić pewnych rzeczy, implementując coś do gry. Ale bez względu na wszystko, było to naprawdę dobre doświadczenie i w skrócie: chcemy nadal tworzyć grę, która ma bardzo duże uniwersum światopoglądowe i pozwala graczom poczuć ducha przygody.