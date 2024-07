Hideki Kamiya bez litości krytykuje zespół pracujący nad Okami. To przez nich gra nie odniosła sukcesu

To nie był zespół marzeń. Wewnątrz panował bardzo drastyczny kontrast. Na pewno byli ludzie, bez których nie byłoby Okami. Oni świecili jasno. Nie mówię tego jako pochlebstwa, ale ty [Nakamura] z pewnością taki byłeś. Naoki Katakai i Keniichirou Yoshimura, Sawaki Takeyasu, Mari Shimazaki, Hiroshi Yamaguchi - jestem im naprawdę wdzięczny, ale patrząc całościowo, nie był to zespół, o którym marzyłem.

Kamiya posunął się nawet do tego, że określił swój zespół jako słaby. Może się nam to wydawać dziwne w ustach lidera, ale słynie on z całkowitej szczerości i wyrażania swoich opinii wprost.

Wystarczy przypomnieć, że premierowa sprzedaż gry to zaledwie 90 tys. sztuk, co było prawdziwą porażką. Gdyby wydarzenia potoczyły się inaczej, Clover prawdopodobnie kontynuowałoby działalność.

Ironią jest oczywiście fakt, że choć na poziomie komercyjnym była to kompletna klapa, to w odbiorze krytyki i graczy, było bardzo dobrze. Wiele osób chwaliło grę za wyjątkową oprawę graficzną i mechanikę rozgrywki. Ciekawostką jest również fakt, że główny bohater Okami, Amaterasu pojawił się w Marvel vs. Capcom. Zresztą Capcom długo próbował też przenosić grę na różne systemy, żeby zwiększyć jej sprzedaż.