Powstaje remake Star Wars: Rebel Assault. Fani przenoszą klasyk z 1993 roku do Unreal Engine 5

Bardzo dobrą wiadomością jest z pewnością to, że poniższy film nie jest jedynie prezentacją umiejętności i możliwości Unreal Engine 5. Fani rzeczywiście pracują nad reedycją klasycznej gry i mają zamiar udostępnić pełną wersję.

Przypomnijmy, że Star Wars: Rebel Assault to strzelanka z 1993 roku, opracowana i opublikowana przez LucasArts dla systemów DOS, Macintosh, Sega CD i 3DO Interactive Multiplayer, osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest to pierwsza gra wydana wyłącznie na płycie CD przez LucasArts. Fabuła gry koncentruje się na młodym pilocie imieniem Rookie One, który jest szkolony przez Sojusz Rebeliantów, a następnie walczy dla niego podczas Galaktycznej Wojny Domowej. Gracze mogą pilotować myśliwce Rebelii, biorące udział w intensywnych walkach powietrznych i wyruszać na śmiałe misje przeciwko Imperium.

Ciekawostką jest to, że gra zawiera zdigitalizowane materiały i muzykę z oryginalnych filmów (chociaż większość oryginalnego materiału została zastąpiona sekwencjami renderowanymi CGI) oraz pełną dialogi.