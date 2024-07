Kultowe Chibi-Robo! doczeka się następcy? Powstaje wieloplatformowe koROBO – ruszyła kampania na Kickstarterze

Ekipa pracująca niegdyś nad Chibi-Robo! musiała pożegnać się ze swoim studiem Skip, gdyż zostało ono zamknięte w 2020 roku. Nie zniechęciło ich to jednak do działania i pod szyldem Tiny Wonder Studios mają zamiar stworzyć następcę swojego hitu, który ma nosić tytuł koROBO. Warto przypomnieć, że przed likwidacją studio Skip od swojego powstania w 2000 roku współpracowało nieustannie z Nintendo. Owocem tej kooperacji było kilkadziesiąt gier. Poza sztandarowym Chibi-Robo!, spod ich skrzydeł wyszło wiele tytułów niezwykle popularnych w Japonii, jak choćby tytuł na GameCube’a, GiFTPiA i gra na Wii nosząca tytuł Captain Rainbow.

Powstaje koROBO – wieloplatformowa gra od twórców Chibi-Robo!

Centralną postacią koROBO będzie mały robot domowy, wyruszający w napakowaną przygodami podróż w sypialni swojego 10-letniego właściciela i innych lokalizacjach. Robot posprząta bałagan i rozwiąże różne problemy w domu. Jednak gracz musi zadbać o regularne ładowanie jego baterii słonecznych, gdyż szybko ubywa mu energii.