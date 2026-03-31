Cyberpunk 2077 powraca, ale nie tak, jak się spodziewacie. CP77: Ronin to nowy rozdział w historii marki

Fani Cyberpunka 2077 znów dostają powód, by zajrzeć do Night City, choć tym razem nie chodzi o nowy dodatek ani zapowiedź sequela, tylko coś nowego. Cyberpunk 2077: Ronin zadebiutuje 18 kwietnia 2026 roku jako limitowane wydanie.

Winylowy projekt przygotowano specjalnie z myślą o Record Store Day, a cały koncept wygląda jak kolejny dowód na to, że marka CD Projekt RED coraz śmielej żyje także poza samą grą. Cyberpunk 2077: Ronin to nowy kolekcjonerski projekt, który poszerza uniwersum Night City CD-Projekt RED

Najważniejsza rzecz, którą trzeba od razu doprecyzować, jest prosta: Ronin nie jest nową grą ani DLC, tylko specjalnym albumem winylowym. Wydawnictwo zawiera muzykę projektu Angel of Man, inspirowaną światem Cyberpunka 2077, a według opisów ma trafić do sprzedaży w bardzo ograniczonym nakładzie — mowa o 750 egzemplarzach. Na płycie znajdzie się 12 utworów, w tym jeden bonusowy, wcześniej niepublikowany numer ekskluzywny dla tej edycji. Całość ma zostać wytłoczona na 180-gramowym czerwonym winylu „Katana CyberRed”. To pozornie drobna wiadomość, ale w praktyce dobrze pokazuje, w jakiej fazie znajduje się dziś marka Cyberpunk 2077. Po odbudowie reputacji gry i sukcesie Phantom Liberty uniwersum zaczęło mocniej rozlewać się na inne media i formaty kolekcjonerskie. Tylko w ostatnich miesiącach Dark Horse rozwija komiksową linię marki. W lutym na rynek trafił nowy materiał związany z anime, a w marcu ukazało się również Cyberpunk 2077 Library Edition Volume 2, zbierające kilka wcześniejszych historii z Night City w twardej oprawie. Podobnie wygląda sprawa z grą karcianą w świecie gry, która ostatnio bije wszelkie rekordy na Kickstarterze. To ważne tło, bo Ronin wpisuje się w szerszą strategię: Cyberpunk ma być dziś nie tylko grą, ale pełnoprawnym, rozpoznawalnym ekosystemem popkulturowym.

Jeszcze ciekawiej robi się wtedy, gdy spojrzy się na ruchy samego CD Projektu. Spółka potwierdziła już, że Cyberpunk 2, wcześniej znany jako Project Orion, wszedł w etap preprodukcji po zakończeniu fazy koncepcyjnej. Innymi słowy: przyszłość marki w dużym, growym wydaniu naprawdę się zbliża, choć droga do jej premiery droga wciąż jest odległa. W tym sensie takie projekty jak Ronin pełnią dodatkową funkcję. Podtrzymują uwagę wokół świata Cyberpunka bez składania obietnic, których nie dałoby się szybko dowieźć. Warto też pamiętać, że CD Projekt nie zamroził samego Cyberpunka 2077 jako produktu. W 2025 roku Ultimate Edition oficjalnie trafiło na komputery Mac z Apple Silicon, a firma otwarcie komunikowała, że nadal chce rozszerzać dostępność gry i dbać o jej obecność na kolejnych platformach (zapowiedziano m.in dostosowanie wersji pod PS5 Pro). To istotne, bo pokazuje dwutorowe podejście: z jednej strony budowanie przyszłości poprzez Oriona, z drugiej — dalsze monetyzowanie i kulturowe utrwalanie już istniejącego Night City. Z perspektywy zwykłego odbiorcy Ronin nie będzie oczywiście wiadomością kalibru nowej zapowiedzi od CD Projekt RED. Ale z perspektywy marki to ruch bardzo czytelny. Cyberpunk przestaje być wyłącznie historią o trudnej premierze, odkupieniu i jednym dużym dodatku. Coraz wyraźniej staje się franczyzą, która potrafi funkcjonować jednocześnie jako gra, komiks, anime, kolekcjonerski gadżet i obiekt muzycznego kultu. A to dla Night City chyba najbardziej naturalny kierunek. W końcu w świecie, w którym wszystko można sprzedać jako styl życia, nawet winyl staje się częścią lore.

