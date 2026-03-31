Cyberpunk 2077 powraca, ale nie tak, jak się spodziewacie. CP77: Ronin to nowy rozdział w historii marki

Fani Cyberpunka 2077 znów dostają powód, by zajrzeć do Night City, choć tym razem nie chodzi o nowy dodatek ani zapowiedź sequela, tylko coś nowego. Cyberpunk 2077: Ronin zadebiutuje 18 kwietnia 2026 roku jako limitowane wydanie.
Winylowy projekt przygotowano specjalnie z myślą o Record Store Day, a cały koncept wygląda jak kolejny dowód na to, że marka CD Projekt RED coraz śmielej żyje także poza samą grą.
Cyberpunk 2077: Ronin to nowy kolekcjonerski projekt, który poszerza uniwersum Night City
Najważniejsza rzecz, którą trzeba od razu doprecyzować, jest prosta: Ronin nie jest nową grą ani DLC, tylko specjalnym albumem winylowym. Wydawnictwo zawiera muzykę projektu Angel of Man, inspirowaną światem Cyberpunka 2077, a według opisów ma trafić do sprzedaży w bardzo ograniczonym nakładzie — mowa o 750 egzemplarzach. Na płycie znajdzie się 12 utworów, w tym jeden bonusowy, wcześniej niepublikowany numer ekskluzywny dla tej edycji. Całość ma zostać wytłoczona na 180-gramowym czerwonym winylu „Katana CyberRed”.
Warto też pamiętać, że CD Projekt nie zamroził samego Cyberpunka 2077 jako produktu. W 2025 roku Ultimate Edition oficjalnie trafiło na komputery Mac z Apple Silicon, a firma otwarcie komunikowała, że nadal chce rozszerzać dostępność gry i dbać o jej obecność na kolejnych platformach (zapowiedziano m.in dostosowanie wersji pod PS5 Pro). To istotne, bo pokazuje dwutorowe podejście: z jednej strony budowanie przyszłości poprzez Oriona, z drugiej — dalsze monetyzowanie i kulturowe utrwalanie już istniejącego Night City.
Z perspektywy zwykłego odbiorcy Ronin nie będzie oczywiście wiadomością kalibru nowej zapowiedzi od CD Projekt RED. Ale z perspektywy marki to ruch bardzo czytelny. Cyberpunk przestaje być wyłącznie historią o trudnej premierze, odkupieniu i jednym dużym dodatku.Coraz wyraźniej staje się franczyzą, która potrafi funkcjonować jednocześnie jako gra, komiks, anime, kolekcjonerski gadżet i obiekt muzycznego kultu. A to dla Night City chyba najbardziej naturalny kierunek. W końcu w świecie, w którym wszystko można sprzedać jako styl życia, nawet winyl staje się częścią lore.
