Cyberpunk: Edgerunners 2 oficjalnie zapowiedziane. Pierwszy plakat i szczegóły

CD Projekt Red oficjalnie powraca do świata Cyberpunk: Edgerunners z nową, samodzielną serią anime. Cyberpunk: Edgerunners 2 powstaje ponownie we współpracy ze studiem Trigger i zadebiutuje na platformie Netflix. Zapowiedź ogłoszono podczas panelu "Cyberpunk: Edgerunners — Behind the Scenes With its Creators" na trwającym Anime Expo w Los Angeles.

Cyberpunk: Edgerunners 2 – pierwsze szczegóły i plakat serialu anime

Nowa seria będzie liczyć 10 odcinków i opowie odrębną historię, osadzoną w znanym fanom uniwersum Cyberpunka 2077. Twórcy zapowiadają mroczniejszy i bardziej brutalny ton.