Adam Smasher w Fortnite za darmo. Jest jednak jeden warunek

CD Projekt RED praktycznie od samego początku dba o to, by marka Cyberpunk nie ograniczała się wyłącznie do ich gry. Stąd też różne współprace.
A wśród nich kolejna współpraca. Zapowiedziano ją już w marcu, ale teraz widzimy jej efekty.
Adam Smasher w Fortnite
Mowa tutaj o wspólnych działaniach gier Fortnite i Cyberpunk 2077. W ich ramach do tej pierwszej gry trafi jeden z głównych antagonistów produkcji REDÓW, czyli Adam Smasher. Potężny cyborg pracujący dla Arasaki otrzyma słów własny skin, który minionej nocy trafił oficjalnie do sklepu. Można go w nim kupić, ale jest też inny sposób, by go otrzymać. W tymże sposobie trzeba spełnić jednak jeden konkretny warunek. Mianowicie, Adaś Miażdżyciel trafi za darmo do każdego, kto już wcześniej kupił grę Cyberpunk 2077 w Epic Games Store lub też kupi ją w przyszłości. Nawiasem mówiąc – obecnie CP w EGS kupić można za mniej niż 70 zł.
To nie pierwszy raz, gdy Cyberpunk i Fortnite krzyżują swoje drogi. Już pod koniec 2024 roku marki CD Projekt RED i Epic Games połączyły siły, dając graczom kilka ciekawych skórek bezpośrednio powiązanych z CP. Były to więc skórki Johnny’ego Silverhanda i żeńskiej wersji V. Nie mogło też wtedy zabraknąć ikonicznego dla tytułu auta, czyli Quadra Turbo-R V-Tech. Co najciekawsze – zarówno tamta, jak i obecna współpraca mają miejsce długo po tym, jak Cyberpunk 2077 się ukazał. Warto wszak pamiętać, że to pozycja jeszcze z 2020 roku, podczas gdy dodatek do niej ukazał się w roku 2023.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!