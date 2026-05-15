Adam Smasher w Fortnite za darmo. Jest jednak jeden warunek

CD Projekt RED praktycznie od samego początku dba o to, by marka Cyberpunk nie ograniczała się wyłącznie do ich gry. Stąd też różne współprace.

A wśród nich kolejna współpraca. Zapowiedziano ją już w marcu, ale teraz widzimy jej efekty.

Adam Smasher w Fortnite

Mowa tutaj o wspólnych działaniach gier Fortnite i Cyberpunk 2077. W ich ramach do tej pierwszej gry trafi jeden z głównych antagonistów produkcji REDÓW, czyli Adam Smasher. Potężny cyborg pracujący dla Arasaki otrzyma słów własny skin, który minionej nocy trafił oficjalnie do sklepu. Można go w nim kupić, ale jest też inny sposób, by go otrzymać. W tymże sposobie trzeba spełnić jednak jeden konkretny warunek. Mianowicie, Adaś Miażdżyciel trafi za darmo do każdego, kto już wcześniej kupił grę Cyberpunk 2077 w Epic Games Store lub też kupi ją w przyszłości. Nawiasem mówiąc – obecnie CP w EGS kupić można za mniej niż 70 zł.