Adam Smasher w Fortnite za darmo. Jest jednak jeden warunek

Maciej Petryszyn
2026/05/15 07:00
CD Projekt RED praktycznie od samego początku dba o to, by marka Cyberpunk nie ograniczała się wyłącznie do ich gry. Stąd też różne współprace.

A wśród nich kolejna współpraca. Zapowiedziano ją już w marcu, ale teraz widzimy jej efekty.

Mowa tutaj o wspólnych działaniach gier Fortnite i Cyberpunk 2077. W ich ramach do tej pierwszej gry trafi jeden z głównych antagonistów produkcji REDÓW, czyli Adam Smasher. Potężny cyborg pracujący dla Arasaki otrzyma słów własny skin, który minionej nocy trafił oficjalnie do sklepu. Można go w nim kupić, ale jest też inny sposób, by go otrzymać. W tymże sposobie trzeba spełnić jednak jeden konkretny warunek. Mianowicie, Adaś Miażdżyciel trafi za darmo do każdego, kto już wcześniej kupił grę Cyberpunk 2077 w Epic Games Store lub też kupi ją w przyszłości. Nawiasem mówiąc – obecnie CP w EGS kupić można za mniej niż 70 zł.

To nie pierwszy raz, gdy Cyberpunk i Fortnite krzyżują swoje drogi. Już pod koniec 2024 roku marki CD Projekt RED i Epic Games połączyły siły, dając graczom kilka ciekawych skórek bezpośrednio powiązanych z CP. Były to więc skórki Johnny’ego Silverhanda i żeńskiej wersji V. Nie mogło też wtedy zabraknąć ikonicznego dla tytułu auta, czyli Quadra Turbo-R V-Tech. Co najciekawsze – zarówno tamta, jak i obecna współpraca mają miejsce długo po tym, jak Cyberpunk 2077 się ukazał. Warto wszak pamiętać, że to pozycja jeszcze z 2020 roku, podczas gdy dodatek do niej ukazał się w roku 2023.

Sam Cyberpunk 2077 otrzymał niedawno ciekawego moda. Dzięki niemu Trauma Team staje się nie tylko elementem tła, ale realną usługą, która faktycznie może uratować nam życie. Sam CD Projekt RED natomiast skupia się już nad Cyberpunkiem 2 i nawet zamieścił oferty pracy, poszukując twórców, którzy zasilą zespół tworzący sequel.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

