Nowy Cyberpunk rozbija bank na Kickstarterze. CD PROJEKT RED rozwija swoje uniwersum

Nowa, oryginalna gra, osadzona w świecie Night City wystartowała z impetem na platformie crowdfundingowej. Szybko przekroczyła cele, które dla wielu wydawców są marzeniem.

Kampania rozpoczęła się wczoraj, 17 marca 2026 roku i w ciągu pierwszej godziny zebrała ponad 3,6 miliona dolarów (ok. 13 miliona złotych) i jest, to o tyle ciekawe, że założono cel zaledwie 100 tysięcy USD. Pokazuje to skalę popytu i siłę marki w środowisku kolekcjonerów i graczy. Mechanika zaprezentowana na stronie projektu i w materiałach prasowych łączy klasyczne elementy kolekcjonerskiej gry karcianej (ang. Trading Card Game) z nowym twistem. Kickstarter Ogromny sukces zbiórki na karciankę w świecie Cyberpunka 2077 Rozgrywka skupia się na zbieraniu „Gigów”, które są reprezentowane przez specjalne kostki wprowadzane na pole każdej tury. Na kartach pojawiają się znane postaci z uniwersum, takie jak V, Panam czy Goro Takemura, co ma celowo przyciągnąć zarówno fanów serii, jak i graczy karcianych.

Za produkcję Cyberpunk TCG odpowiada wydawca określający się na stronie projektu jako Weird Co., a produkt będzie oficjalnie licencjonowany przez CD PROJEKT RED. To istotna kombinacja: niezależny wydawca zdobył prawa do rozbudowanej franczyzy. Kampania oferuje kilka poziomów wsparcia — od starterów (ok. 49 dolarów) przez pudełka boosterów (ok. 169 dolarów) po zestawy premium (ok. 349 dolarów). Szacowany termin wysyłki zakupionych pakietów zaplanowany jest na trzeci kwartał 2026 r.

Ten start ma dwa oblicza. Z jednej strony, Cyberpunk TCG to klasyczny przykład kapitalizacji wartości intelektualnej: rozpoznawalna marka i dopracowana kampania marketingowa potrafią natychmiast zmobilizować kapitał i społeczność. Z drugiej: szybkie finansowanie stawia wygórowane oczekiwania wobec jakości wykonania, logistyki i wsparcia turniejowego. Historia pokazuje, że wielkie cele łatwiej zrealizować długofalowo, bez potknięć przy produkcji i dystrybucji. Kickstarter potwierdza, że franczyzy z silną bazą fanów mogą samoistnie tworzyć rynkowe tsunami. Prawdziwa weryfikacja Cyberpunka TCG przyjdzie jednak przy szczelinie między hype'em a dostawą pudełek do klientów. Jeśli Weird Co. i CD PROJEKT RED utrzymają tempo jakości i obsługi, wkrótce będziemy mogli mówić nie o jednorazowym sukcesie kampanii, lecz o narodzinach nowego komercyjnego crossoveru między grami wideo a rynkiem tradycyjnych TCG. Warto jednak pamiętać, że CD PROJEKT RED ma już na swoim koncie jedną karciankę w współkreowanym przez siebie uniwersum. Pierwotny nakład Gwinta: Legendarnej gry karcianej rozszedł się w zeszłym roku na pniu i w oczekiwaniu na dodruk, gra osiąga niesamowite ceny w serwisach aukcyjnych. Jeżeli Cyberpunk TCG osiągnie podobny sukces, możemy być spokojni o dalszą ekspansję naszej rodzimej firmy na światowych rynkach.

