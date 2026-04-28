Poznaliśmy ceny The Blood of Dawnwalker. Kolekcjonerka za ponad 800 zł

Poznaliśmy już datę premiery The Blood of Dawnwalker. Przyszła więc pora, by poznać też poszczególne wydania.

Debiutancka produkcja Rebel Wolves trafi na rynek w kilku różnych wariantach. Odmiennych od siebie pod względem zawartości. Od Edycji Standardowej aż po Edycję Kolekcjonerską Najbardziej bazowe wydanie The Blood of Dawnwalker to cyfrowa edycja standardowa. Tę na Steamie kupimy za 289 zł, podczas gdy na PlayStation Store i Microsoft Store wyceniono ją 10 zł drożej. Podobna różnica występuje w Edycji Krwawego Księżyca – 329 zł na PC oraz 339 zł na konsolach. W tej wersji poza samą grą dostajemy tez komplet cyfrowych dodatków, czyli kompendium o świecie gry, ścieżkę dźwiękową oraz komiks. Warto wspomnieć, że twórcy planują też pudełkowe wydanie Day 1 Edition, do którego poza wcześniej wspomnianymi dochodzą też dodatki fizyczne, czyli steelbook oraz mapa świata. W tym wypadku cena jest na ten moment nieznana.

Dla najbardziej zagorzałych fanów The Blood of Dawnwalker przygotowano natomiast Edycję Kolekcjonerską. Tę niezależnie od platformy kupimy w oficjalnym sklepie Bandai Namco za 849 zł. Co dostajemy za te pieniądze? Na początek grę, co w tych czasach nie jest wcale takie oczywiste. Do tego dochodzi steelbook, mapa świata w wymiarach 33 cm na 40 cm, wszystkie cyfrowe dodatki, 60-stronnicowe kompendium wiedzy o świecie gry w twardej oprawie. Oraz gwóźdź programu – 23-centymetrowa figurka głównego bohatera, Coena, stworzona przez firmę PureArts. Całość zapakowano w kolekcjonerskie pudełko.

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku. Warto na koniec wspomnieć, że wszyscy, którzy zakupią polską grę w przedsprzedaży, otrzymają preorderowy bonus. Tym jest Sangoran Wayfarer’s Armor Set, czyli specjalny zestaw wyposażenia dla Coena. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że sprzęt ten jest też do zdobycia w toku samej rozgrywki, więc jedynym bonusem jest fakt, iż odblokowujemy go od razu.

