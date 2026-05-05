Święty Graal dla fanów Star Wars sprzedany za fortunę. Chciałbyś go mieć na ścianie, ale raczej cię nie stać

Legendarny plakat Imperium kontratakuje osiągnął zawrotną cenę na aukcji.

Dla kolekcjonerów Star Wars to absolutny szczyt marzeń. Jeden z najrzadszych plakatów w historii uniwersum stworzonego przez George Lucas właśnie trafił na aukcję i osiągnął zawrotną wartość. W świecie fanów mówi się wprost – to „Święty Graal” wśród przedmiotów związanych z Gwiezdnymi wojnami. Słynny plakat do Imperium kontratakuje został sprzedany Chodzi o wyjątkową wersję plakatu do Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje autorstwa Rogera Kastela. To właśnie ta grafika uchodzi za jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina, a dla wielu fanów – za absolutny symbol całej sagi. Tym razem na sprzedaż trafiła jednak szczególna edycja w formacie brytyjskiego „Quad”, przygotowana pierwotnie do ekspozycji w londyńskim metrze.

To, co czyni ją tak wyjątkową, to fakt, że egzemplarz nie został przycięty ani wykorzystany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dzięki temu zachował się w niemal idealnym stanie, co w świecie kolekcjonerskim ma ogromne znaczenie. Eksperci określają jego jakość jako bardzo wysoką, co dodatkowo podbija wartość.

Szacowano, że plakat może osiągnąć cenę od 10 do 20 tysięcy funtów, czyli ponad 100 tysięcy złotych. W praktyce zainteresowanie było ogromne, a końcowa kwota tylko potwierdza, jak wielką wagę mają takie przedmioty dla fanów i kolekcjonerów. To nie jest zwykły gadżet – to fragment historii kina. W świecie Star Wars trudno o bardziej kultowy i pożądany przedmiot, który tak dobrze oddaje ducha całej serii i jej wpływ na popkulturę. Warto dodać, że niedawno pisaliśmy o tym, że patrząc po wynikach oglądalności, marka Star Wars ma się wciąż bardzo dobrze. A im większe zainteresowanie marką, tym też lepsza sprzedaż wszelkich gadżetów, od zawsze towarzyszących tej serii.

