Zaloguj się lub Zarejestruj

Święty Graal dla fanów Star Wars sprzedany za fortunę. Chciałbyś go mieć na ścianie, ale raczej cię nie stać

Jakub Piwoński
2026/05/05 12:10
0
0

Legendarny plakat Imperium kontratakuje osiągnął zawrotną cenę na aukcji.

Dla kolekcjonerów Star Wars to absolutny szczyt marzeń. Jeden z najrzadszych plakatów w historii uniwersum stworzonego przez George Lucas właśnie trafił na aukcję i osiągnął zawrotną wartość. W świecie fanów mówi się wprost – to „Święty Graal” wśród przedmiotów związanych z Gwiezdnymi wojnami.

Plakat
Plakat

Słynny plakat do Imperium kontratakuje został sprzedany

Chodzi o wyjątkową wersję plakatu do Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje autorstwa Rogera Kastela. To właśnie ta grafika uchodzi za jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina, a dla wielu fanów – za absolutny symbol całej sagi. Tym razem na sprzedaż trafiła jednak szczególna edycja w formacie brytyjskiego „Quad”, przygotowana pierwotnie do ekspozycji w londyńskim metrze.

To, co czyni ją tak wyjątkową, to fakt, że egzemplarz nie został przycięty ani wykorzystany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Dzięki temu zachował się w niemal idealnym stanie, co w świecie kolekcjonerskim ma ogromne znaczenie. Eksperci określają jego jakość jako bardzo wysoką, co dodatkowo podbija wartość.

GramTV przedstawia:

Szacowano, że plakat może osiągnąć cenę od 10 do 20 tysięcy funtów, czyli ponad 100 tysięcy złotych. W praktyce zainteresowanie było ogromne, a końcowa kwota tylko potwierdza, jak wielką wagę mają takie przedmioty dla fanów i kolekcjonerów.

To nie jest zwykły gadżet – to fragment historii kina. W świecie Star Wars trudno o bardziej kultowy i pożądany przedmiot, który tak dobrze oddaje ducha całej serii i jej wpływ na popkulturę. Warto dodać, że niedawno pisaliśmy o tym, że patrząc po wynikach oglądalności, marka Star Wars ma się wciąż bardzo dobrze. A im większe zainteresowanie marką, tym też lepsza sprzedaż wszelkich gadżetów, od zawsze towarzyszących tej serii.

Źródło:https://comicbook.com/collectibles/news/the-holy-grail-of-rare-star-wars-posters-is-up-for-sale-it-could-cost-20000/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Gwiezdne wojny
science fiction
fantasy
kolekcjonerki
George Lucas
aukcja
saga
kolekcjonerzy
plakat
uniwersum
gadżety
plakat z filmu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112