Cyberpunk 2077 otrzyma nową aktualizację. CD Projekt Red wprowadzi ważną funkcję dla jednej z platform

Studio ogłosiło również, czy fani mogą liczyć na dodatkową zawartość do gry.
CD Projekt Red niespodziewanie ogłosiło przygotowanie nowej aktualizacji dla Cyberpunk 2077. Tym razem chodzi o wsparcie dla PlayStation 5 Pro, a co najważniejsze, ulepszenie zostanie udostępnione graczom całkowicie za darmo. Niestety data premiery premiery patcha nie jest jeszcze znana.
Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red zapowiedziało aktualizację ze wsparciem dla PS5 Pro
Twórcy nie zdradzili szczegółów dotyczących konkretnych zmian technologicznych, jednak wiadomo, że aktualizacja ma pozwolić grze w pełni wykorzystać możliwości mocniejszej wersji konsoli Sony. Więcej informacji ma pojawić się w najbliższych tygodniach.
Przygotujcie się na PlayStation 5 Pro, choomy. W niedalekiej przyszłości pojawi się darmowa aktualizacja technologiczna Cyberpunk 2077 dla wersji gry na PS5.
Bądźcie czujni, bo w nadchodzących tygodniach podzielimy się kolejnymi szczegółami.
Deweloper potwierdził również, że aktualizacja trafi wyłącznie na PlayStation 5. Gracze nie powinni więc spodziewać się żadnej nowej zawartości do Cyberpunka 2077. Patch wprowadzi jedynie wsparcie dla PS5 Pro i prawdopodobnie będzie oferować obsługę PlayStation Spectral Super Resolution, czyli PSSR. Możliwe, że od razu w wersji 2.0, która już zadebiutowała na konsoli Sony.
Dla jasności. Aktualizacja nie wprowadzi żadnej nowej zawartości w grze. Zostanie wydana wyłącznie dla wersji na PS5 i skupi się na wykorzystaniu rozszerzonych możliwości sprzętowych oferowanych przez system PlayStation 5 Pro.
