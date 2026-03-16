Cyberpunk 2077 otrzyma nową aktualizację. CD Projekt Red wprowadzi ważną funkcję dla jednej z platform

Studio ogłosiło również, czy fani mogą liczyć na dodatkową zawartość do gry.

CD Projekt Red niespodziewanie ogłosiło przygotowanie nowej aktualizacji dla Cyberpunk 2077. Tym razem chodzi o wsparcie dla PlayStation 5 Pro, a co najważniejsze, ulepszenie zostanie udostępnione graczom całkowicie za darmo. Niestety data premiery premiery patcha nie jest jeszcze znana.

Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red zapowiedziało aktualizację ze wsparciem dla PS5 Pro

Twórcy nie zdradzili szczegółów dotyczących konkretnych zmian technologicznych, jednak wiadomo, że aktualizacja ma pozwolić grze w pełni wykorzystać możliwości mocniejszej wersji konsoli Sony. Więcej informacji ma pojawić się w najbliższych tygodniach.