Nowe DLC do Cyberpunk 2077? CD Projekt z konkretną deklaracją

W grudniu ubiegłego roku Cyberpunk 2077 obchodził swoje 5. urodziny. Gra przeszła od tego czasu długą i wyboistą drogę.

W międzyczasie otrzymała także rozszerzenie. Jednak tylko jedno, chociaż plotkowano o możliwej większej ich liczbie. CD Projekt RED skomentował kwestię ewentualnego nowego dodatku do Cyberpunka 2077 We wrześniu 2023 roku światło dzienne ujrzał Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Dodatek wprowadził do gry m.in. całkowicie grywalną dzielnicę Dogtown oraz nowy wątek fabularny, splatający się jednak z fabułą podstawki. O jakości tego DLC niech najlepiej świadczy fakt, że podczas gali Golden Joystick Awards 2023 otrzymało ono tytuł Najlepszego Rozszerzenia, podczas gdy na The Game Awards 2023 dało CP 2077 nagrodę dla Najlepszej Nadal Wspieranej Gry. Po premierze nie brakowało utyskiwań graczy, którzy liczyli na jeszcze większą liczbę nowych opowieści z tego uniwersum.

Niedawno o Cyberpunku znowu zrobiło się nieco głośniej. Wszystko dlatego, że produkcja CD Projekt RED po kilku latach nieobecności powróciła do biblioteki Xbox Game Pass. Przy tej okazji jeden z użytkowników serwisu X postanowił wprost zapytać polskie studio, kiedy możemy spodziewać się nowego “sekretnego” DLC. Dość niespodziewanie oficjalne konto Cyberpunk 2077 odpowiedziało na ten wpis i nie przyniosło dobrych informacji. A może jednak? W końcu padła sugestia, że “coś w tej kwestii może się zmienić”, chociaż pozostaje pytanie, czy nie jest to pewna nadinterpretacja. Nie mamy żadnych planów na kolejne DLC czy też dodatki. Jeżeli coś w tej sprawie zmieni, poinformujemy was wszystkich! We have no plans for additional DLCs or expansions. If anything changes, we will inform you all! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 10, 2026

Przypomnijmy, że drugi dodatek do CP2077 faktycznie powstawał, ale ostatecznie został skasowany, do czego odniósł się jeden z deweloperów. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłość CD Projekt RED stworzy np. rozszerzenie, które w jakiś sposób powiązałoby Cyberpunk 2077 z tworzonym obecnie Cyberpunkiem 2. Od dawna plotkuje się przecież, że podobne plany REDZI mają względem Wiedźmina 3: Dziki Gon, który miałby dostać nowy dodatek, stanowiący wprowadzenie do Wiedźmina 4. Niemniej nawet, gdyby tak było, to zapewne dopiero za wiele lat, gdy prace nad CP 2 znajdować się będą na o wiele bardziej zaawansowanym etapie.

