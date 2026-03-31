Crimson Desert w chaosie? Aktor pracował 5 lat, z czego 2 „na próbę”

Jednocześnie Newman ujawnił, że to właśnie on nalegał na to, by postać Kliffa została pogłębiona i nie była jedynie pobieżną powłoką. Punktem zwrotnym miało być jednak wprowadzenie wątku z relacjami z Greymanes, który wcześniej został potraktowany przez deweloperów po macoszemu. Dopiero interwencja aktora głosowego miała przyczynić się do tego, że całość zyskała bardziej emocjonalny, a przez to prawdziwy charakter.

Kiedy Kliff przestał być Macduffem – co nastąpiło po sporym czasie spędzonym na nagraniach – i gdy już osiedli na imieniu Kliff, zacząłem naciskać i naciskać na kwestie historii i postaci tak bardzo, jak tylko mogłem.

Po pewnym czasie, wiesz, można zajść tylko dotąd z postacią, która jest… może nie płaska, ale tak jakby stoicka. Jako Szkot wiem, co to oznacza. Ale bardzo, bardzo trudno jest grać przez 150 godzin kimś, kto nigdy nic z siebie nie daje. Dlatego nagradzające jest to, że gdy ludzie rozegrali już ponad 100 godzin, znaleźli w Kliffie fragmenty, które przemawiają czymś bardziej emocjonalnym.

Cała ta sprawa z Greymanes – po około dwóch i pół roku zdecydowali, że naprawdę chcą, aby to wybrzmiało. Ta idea rodziny i próba scalenia czegoś na nowo. Myślę, że to główny wątek fabularny gry, lub wręcz jedyny, gdy zaczynasz zabawę.

I to był ten punkt zwrotny. Nie chcę powiedzieć, że wpadli w panikę, ale stwierdzili: ”O tak, naprawdę tego chcemy. Chcemy, żeby Kliffowi zależało na jego towarzyszach” A ja powiedziałem: “Cóż, zależy mu, ale nie napisaliście mu do tego monologu”. Wprowadzaliśmy to więc stopniowo i gdzie tylko mogliśmy, zajmowaliśmy się tym. Gdziekolwiek dostawaliśmy coś, co mogło być nieco humorystyczne, staraliśmy się to wydobyć. Ale będę szczery, tych momentów było mniej, niż mogło być.