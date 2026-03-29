Crimson Desert z nową zawartością i kolejną porcją poprawek. Najnowszy patch wylądował

Mikołaj Ciesielski
2026/03/29 10:30
Pearl Abyss nie zwalnia tempa i cały czas udoskonala swoją produkcję.

Ostatnio informowaliśmy, że po premierze Crimson Deser studio Pearl Abyss przerzuca siły na kolejny projekt. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy zapomnieli o wydanym w zeszłym tygodniu tytule. Najnowsza produkcja twórców Black Desert Online otrzymała dziś bowiem kolejną aktualizację, która wprowadza zarówno szereg zmian oraz usprawnień, jak i zupełnie nową zawartość.

Nowa aktualizacja Crimson Desert już dostępna. Skrócone czasy ładowania, ulepszona wydajność i poprawki w interfejsie

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowsza aktualizacja wprowadza do Crimson Desert aż 5 nowych wierzchowców. Wprowadzenie dodatkowej zawartości z pewnością ucieszy graczy, którzy od ponad tygodnia mają okazję zwiedzać świat wykreowany przez studio Pearl Abyss. Fani wspomnianej produkcji na pewno będą również zadowoleni na wieść o kolejnych poprawkach.

Najnowsza aktualizacja Crimson Desert skraca bowiem czasy ładowania podczas podróży za pomocą Splotów Otchłani oraz przy odradzaniu się po śmierci. Twórcy zajęli się również „różnymi problemami” związanymi ze „stabilnością, wydajnością oraz zawieszeniami gry” na PC i konsolach. Dodatkowo wyeliminowano problem spadków liczby FPS podczas walki z Przywoływaczem Wron.

Udostępniony przez Pearl Abyss patch poprawia też różnego rodzaju błędy lokalizacyjne oraz ulepsza jakość tłumaczeń. Najnowsza aktualizacja wprowadza też szereg ulepszeń w sterowaniu, a poprawek też doczekał się również interfejs. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani pełną listą zmian i nowości, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.

Na koniec przypomnijmy, że Crimson Desert dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Pearl Abyss, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crimson Desert – pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3321460/view/528749598024401091

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

