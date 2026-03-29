Crimson Desert z nową zawartością i kolejną porcją poprawek. Najnowszy patch wylądował

Ostatnio informowaliśmy, że po premierze Crimson Deser studio Pearl Abyss przerzuca siły na kolejny projekt. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy zapomnieli o wydanym w zeszłym tygodniu tytule. Najnowsza produkcja twórców Black Desert Online otrzymała dziś bowiem kolejną aktualizację, która wprowadza zarówno szereg zmian oraz usprawnień, jak i zupełnie nową zawartość.

Nowa aktualizacja Crimson Desert już dostępna. Skrócone czasy ładowania, ulepszona wydajność i poprawki w interfejsie

Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowsza aktualizacja wprowadza do Crimson Desert aż 5 nowych wierzchowców. Wprowadzenie dodatkowej zawartości z pewnością ucieszy graczy, którzy od ponad tygodnia mają okazję zwiedzać świat wykreowany przez studio Pearl Abyss. Fani wspomnianej produkcji na pewno będą również zadowoleni na wieść o kolejnych poprawkach.