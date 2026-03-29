Crimson Desert z nową zawartością i kolejną porcją poprawek. Najnowszy patch wylądował

Nowa aktualizacja Crimson Desert już dostępna. Skrócone czasy ładowania, ulepszona wydajność i poprawki w interfejsie
Zgodnie z przekazanymi informacjami najnowsza aktualizacja wprowadza do Crimson Desert aż 5 nowych wierzchowców. Wprowadzenie dodatkowej zawartości z pewnością ucieszy graczy, którzy od ponad tygodnia mają okazję zwiedzać świat wykreowany przez studio Pearl Abyss. Fani wspomnianej produkcji na pewno będą również zadowoleni na wieść o kolejnych poprawkach.
Najnowsza aktualizacja Crimson Desert skraca bowiem czasy ładowania podczas podróży za pomocą Splotów Otchłani oraz przy odradzaniu się po śmierci. Twórcy zajęli się również „różnymi problemami” związanymi ze „stabilnością, wydajnością oraz zawieszeniami gry” na PC i konsolach. Dodatkowo wyeliminowano problem spadków liczby FPS podczas walki z Przywoływaczem Wron.
GramTV przedstawia:
Udostępniony przez Pearl Abyss patch poprawia też różnego rodzaju błędy lokalizacyjne oraz ulepsza jakość tłumaczeń. Najnowsza aktualizacja wprowadza też szereg ulepszeń w sterowaniu, a poprawek też doczekał się również interfejs. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani pełną listą zmian i nowości, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!