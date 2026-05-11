Jak długo Pedro Pascal będzie wcielać się w Mandalorianina w Star Wars?

Aktor przyznaje, że bardzo zżył się z tą postacią.

Już za moment, 22 maja, do kin wejdzie nowa odsłona Gwiezdnych Wojen. The Mandalorian & Grogu będzie kontynuacją historii znanej z serialu The Mandalorian i kolejnym momentem, gdy Pedro Pascal wcieli się w Dina Djarina. Nic dziwnego, że wielu fanów zaczyna zastanawiać się, jak długo aktor zamierza jeszcze pozostać częścią tego uniwersum. Pedro Pascal chce grać Mandalorianina tak długo, jak długo będzie to możliwe W ostatnich tygodniach w sieci pojawiło się sporo teorii sugerujących, że nadchodzący film może być symbolicznym zakończeniem historii Mandalorianina. Tym bardziej że projekt początkowo miał powstawać jako czwarty sezon serialu, a przyszłość samego The Mandalorian nadal pozostaje niepewna.

Nowe światło na sytuację rzucił sam Pascal, który podczas promocji filmu przyznał, że nie ma ochoty żegnać się z postacią. Jestem za nią ogromnie wdzięczny. To moja najdłuższa relacja zawodowa i postać, którą gram najdłużej. Aktor dodał też z charakterystycznym dla siebie humorem:

Mam nadzieję, że będę mógł go grać tak długo, jak pozwoli na to moje ciało — a właściwie ciała wszystkich tych, których włożymy w ten kostium. To oczywiście nawiązanie do faktu, że w części scen pod pancerzem Mandalorianina pojawiają się również dublerzy i kaskaderzy. Choć słowa Pascala z pewnością uspokoją część fanów, o przyszłości całego projektu zdecydują przede wszystkim wyniki finansowe filmu. Jeśli The Mandalorian & Grogu okaże się sukcesem, Disney prawdopodobnie będzie chciał dalej rozwijać historię bohatera — niezależnie od tego, czy w formie kolejnego filmu, czy powrotu serialu. Co ciekawe, sam Pascal już za chwilę będzie musiał dzielić uwagę między dwa wielkie popkulturowe światy. Po zakończeniu promocji Gwiezdnych wojen aktor rozpocznie intensywną kampanię wokół Avengers: Doomsday, gdzie wciela się w Reeda Richardsa z Fantastycznej 4.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










