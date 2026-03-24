Crimson Desert nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się milionami sprzedanych kopii

Kilka dni temu poinformowano, że największy problem Crimson Desert zostanie naprawiony. Od momentu premiery wspomniany tytuł nie zwalnia jednak tempa i – jak się okazuje – przyciąga do siebie kolejnych graczy. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży swojej ostatniej produkcji.

Pearl Abyss ujawnia nowe wyniki sprzedaży Crimson Desert

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Crimson Desert przekroczyła już 3 miliony kopii na całym świecie. Już dzień po premierze ujawniono natomiast, że najnowsza produkcja studia Pearl Abyss rozeszła się w 2 milionach egzemplarzy. Oznacza to więc, że w ciągu kilku ostatnich dni po wspomniany tytuł sięgnął kolejny milion graczy.