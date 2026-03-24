Crimson Desert nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się milionami sprzedanych kopii

Najnowsza produkcja studia Pearl Abyss nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.
Kilka dni temu poinformowano, że największy problem Crimson Desert zostanie naprawiony. Od momentu premiery wspomniany tytuł nie zwalnia jednak tempa i – jak się okazuje – przyciąga do siebie kolejnych graczy. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży swojej ostatniej produkcji.
Pearl Abyss ujawnia nowe wyniki sprzedaży Crimson Desert
Z radością informujemy, że gra Crimson Desert sprzedała się w ponad trzech milionach egzemplarzy na całym świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Pywel i towarzyszyli nam w tej podróży. Wasze opinie pomagają nam w kształtowaniu gry i będziemy nadal pracować nad tym, by dalsza przygoda była dla naszych graczy jeszcze przyjemniejsza – napisali twórcy.
