Crimson Desert nie zwalnia tempa. Twórcy chwalą się milionami sprzedanych kopii

Mikołaj Ciesielski
2026/03/24 16:40
Najnowsza produkcja studia Pearl Abyss nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy.

Kilka dni temu poinformowano, że największy problem Crimson Desert zostanie naprawiony. Od momentu premiery wspomniany tytuł nie zwalnia jednak tempa i – jak się okazuje – przyciąga do siebie kolejnych graczy. Deweloperzy ze studia Pearl Abyss pochwalili się bowiem nowymi wynikami sprzedaży swojej ostatniej produkcji.

Pearl Abyss ujawnia nowe wyniki sprzedaży Crimson Desert

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Crimson Desert przekroczyła już 3 miliony kopii na całym świecie. Już dzień po premierze ujawniono natomiast, że najnowsza produkcja studia Pearl Abyss rozeszła się w 2 milionach egzemplarzy. Oznacza to więc, że w ciągu kilku ostatnich dni po wspomniany tytuł sięgnął kolejny milion graczy.

Z radością informujemy, że gra Crimson Desert sprzedała się w ponad trzech milionach egzemplarzy na całym świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Pywel i towarzyszyli nam w tej podróży. Wasze opinie pomagają nam w kształtowaniu gry i będziemy nadal pracować nad tym, by dalsza przygoda była dla naszych graczy jeszcze przyjemniejsza – napisali twórcy.

Na koniec przypomnijmy, że Crimson Desert dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Pearl Abyss, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crimson Desert – pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/crimson-desert-sales-top-three-million

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

