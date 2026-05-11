Crimson Desert z kolejną ogromną aktualizacją. Upragnione przez graczy funkcje w końcu dodane do gry

Na te zmiany gracze czekali od premiery.

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia Pearl Abyss zapowiedziano nową, dużą aktualizację do Crimson Desert. Studio spełniło swoje obietnice i właśnie udostępniło patch 1.06, który wprowadza jedne z największych zmian od premiery gry. Update dodaje między innymi system specjalnych wierzchowców oraz funkcję odzyskiwania materiałów użytych do ulepszania ekwipunku. Crimson Desert – nowy patch wprowadza więcej wierzchowców i pozwala odzyskiwać surowce Nowy system specjalnych wierzchowców pozwala oswajać wybrane dzikie zwierzęta po zdobyciu ich zaufania. Gracze będą mogli dosiadać między innymi niedźwiedzi, wilków, jeleni, wielbłądów, lwów i tygrysów. Wprowadzono także osobną zakładkę ekwipunku dla specjalnych wierzchowców oraz możliwość niezależnego zakładania siodeł, które można kupić u regionalnych rymarzy.

Drugą dużą nowością jest system ekstrakcji dostępny u kowali. Dzięki niemu można odzyskać materiały wykorzystane do ulepszania przedmiotów. Poziom ulepszenia wyposażenia zostanie obniżony, ale sam przedmiot nie ulegnie zniszczeniu. Rzadkie materiały są zwracane w całości, natomiast zwykłe surowce odzyskujemy w około 70 procentach. Aktualizacja rozwija również opcje personalizacji. Do gry trafiły pochwy na miecze oraz możliwość ukrywania ich widoczności za pomocą funkcji Display Sheath. Dodano także nowy tryb graficzny Night Tone Mode, który oferuje delikatniejsze oświetlenie i jaśniejsze cienie podczas nocnej rozgrywki. Wczytywanie ramki mediów.

Bohater Oongka otrzymał nowe techniki walki bez broni, a towarzyszące graczowi psy mogą teraz aktywnie atakować przeciwników. Do gry trafił także przedmiot Sigil of Valor. Wśród nowych aktywności znalazł się automat z chwytakiem dostępny w lokacji Laughing Marionette. W nagrodę można zdobyć elementy oświetlenia, nakrycia głowy, Abyss Artifacts oraz Abyss Gear. Twórcy usprawnili także wiele systemów rozgrywki. Poprawiono niezawodność przywoływania zwierzaków, dodano nowe skróty w ekwipunku, zwiększono ceny sprzedaży ryb oraz podniesiono szanse na zdobycie planów Abyss Gear Blueprint w wybranych twierdzach. Patch 1.06 do Crimson Desert przynosi również liczne poprawki dotyczące walki, sterowania, interfejsu i stabilności. Usprawniono animacje oraz postawę podczas walki wręcz, poprawiono namierzanie małych zwierząt, wyeliminowano błędy związane z bossami, naprawiono problemy z zadaniami, NPC-ami, ekwipunkiem i zapisami gry. Zaktualizowano także lokalizację we wszystkich obsługiwanych językach.

