Reboot Z Archiwum X odkrywa kolejne karty. W obsadzie zdobywczyni Oscara i aktor, który może zostać nowym Palaczem

Jakub Piwoński
2026/05/12 10:20
Ryan Coogler kompletuje obsadę nowej wersji kultowego serialu science fiction. Pojawiły się właśnie kolejne głośne nazwiska.

Nowa wersja Z Archiwum X nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Do obsady rebootu przygotowywanego przez Ryan Coogler dołączyli właśnie Amy Madigan, Steve Buscemi oraz Ben Foster.

Z Archiwum X z nowymi nazwiskami w obsadzie

Największą uwagę przyciąga jednak nazwisko Amy Madigan, która niedawno zdobyła Oscara za drugoplanową rolę w Zniknięciach. Jej angaż pokazuje, że Hulu i Coogler najwyraźniej traktują projekt bardzo poważnie i chcą oprzeć go na mocnej aktorskiej obsadzie.

Jeszcze ciekawiej wygląda jednak obecność Steve’a Buscemiego. W sieci już pojawiają się spekulacje, że aktor może wcielić się w nową wersję Palacza — jednej z najbardziej ikonicznych i niepokojących postaci całego uniwersum Z Archiwum X. Na razie nie zostało to potwierdzone, ale trudno nie zauważyć, że Buscemi idealnie pasowałby do podobnej, tajemniczej roli działającej gdzieś w cieniu wielkiego spisku. Bena Fostera znamy z kolei z takich filmów jak Aż do piekła, czy filmowej adaptacji gry Warcraft.

W głównych rolach zobaczymy wcześniej zapowiedzianych Himesh Patel i Danielle Deadwyler. Aktorzy wcielą się w dwójkę agentów FBI, którzy trafiają do dawno zamkniętego wydziału zajmującego się niewyjaśnionymi zjawiskami. Według pierwszych przecieków fabuła ma dotyczyć śledztwa powiązanego z rdzennymi społecznościami Ameryki Północnej. W historii pojawią się między innymi funkcjonariusz Biura do spraw Indian, były motocyklista próbujący zerwać z przestępczą przeszłością oraz tajemnicze zaginięcie młodej kobiety.

Za kamerą pilota stanie sam Coogler, który po ogromnym sukcesie Grzeszników wyrasta dziś na jednego z najważniejszych reżyserów Hollywood. Zdjęcia ruszają już w tym miesiącu w Vancouver — dokładnie tam, gdzie powstawały pierwsze sezony oryginalnego Z Archiwum X. Na premierę trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Według obecnych planów serial może trafić na Hulu dopiero w 2028 roku.

Amy Madigan, Steve Buscemi, Ben Foster
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/11/amy-madigan-steve-buscemi-and-ben-foster-join-ryan-cooglers-x-files-reboot

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




