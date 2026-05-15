Crimson Desert dostało ważną aktualizację. Bossowie wracają, a walka ma być lepsza

Szczególnie, że standardowo dla siebie deweloperzy dołożyli kilka istotnych nowości. Ucieszą się np. ci, którzy szukają większych wyzwań.
Crimson Desert 1.07.00 już jest
Do Crimson Desert trafiła zapowiadana już jakiś czas temu możliwość powtarzania walk z bossami. Jeżeli pokonaliście już wszystkich przeciwników, ale nadal brakuje wam wyzwań, możecie raz jeszcze podjąć rzuconą rękawicę. To daje pole, by np. spróbować innych taktyk, odmiennego buildu lub też po prostu raz jeszcze złoić skórę niemilcowi, który szczególnie nie przypadł nam do gustu. Co istotne, za ponowne pokonanie bossa zostaniemy wynagrodzeni. Warto też wspomnieć, że ci przeciwnicy, którzy pochodzą z Otchłani, zostali przeniesieni na powierzchnie do wybranych miejsc. Te można sprawdzić w Dziennik – Wiedza – Fragmenty wspomnień – Bossowie.
