Crimson Desert dostało ważną aktualizację. Bossowie wracają, a walka ma być lepsza

Jakby tego było mało, rozwinięta została walka wręcz poprzez nowe umiejętności i poprawki animacji. Dodano nowe wierzchowce i mechanikę lejców dla wybranych zwierząt. Dodatkowo Pearl Abyss pochyliło się nad balansem, wprowadzając nowe zdolności. Dla Damiane i Oongka to Dźgnięcie w powietrzu, a dla Kliffa Cięcie w szarży podczas walki bez broni. Sama walka wręcz powinna być zresztą przyjemniejsza, bo łatwiej będzie trafiać powalonych na ziemię oponentów nawet pomimo braku posiadanej broni białej. Trzeba też wspomnieć o naprawie sporej liczby tzw. quest blockerów oraz innych technicznych błędów.

No i optymalizacja – ta również powinna wraz z łatką 1.07.00 wypadać lepiej. Jeżeli macie np. kartę graficzną AMD, to ucieszy was fakt, że wyeliminowano crashe występujące na sterownikach w wersji 26.5.1. Ponadto nie powinno być już kłopotów z interfejsem, który nawet podczas gry na padzie wyświetlał podpowiedzi dla myszy i klawiatury. Na koniec twórcy zapewniają o ogólnych poprawkach tłumaczeń i tekstów we wszystkich wersjach językowych. To cóż – poza cieszeniem się nową aktualizacją pozostaje nam czekać na dodatek, o którym zaczęło przebąkiwać Pearl Abyss.