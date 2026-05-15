Crimson Desert dostało ważną aktualizację. Bossowie wracają, a walka ma być lepsza

Maciej Petryszyn
2026/05/15 15:20
Pearl Abyss nie zwalnia tempa. Tegoroczny hit koreańskiego studia otrzymał kolejną aktualizację, warto więc się jej przyjrzeć.

Szczególnie, że standardowo dla siebie deweloperzy dołożyli kilka istotnych nowości. Ucieszą się np. ci, którzy szukają większych wyzwań.

Crimson Desert 1.07.00 już jest

Do Crimson Desert trafiła zapowiadana już jakiś czas temu możliwość powtarzania walk z bossami. Jeżeli pokonaliście już wszystkich przeciwników, ale nadal brakuje wam wyzwań, możecie raz jeszcze podjąć rzuconą rękawicę. To daje pole, by np. spróbować innych taktyk, odmiennego buildu lub też po prostu raz jeszcze złoić skórę niemilcowi, który szczególnie nie przypadł nam do gustu. Co istotne, za ponowne pokonanie bossa zostaniemy wynagrodzeni. Warto też wspomnieć, że ci przeciwnicy, którzy pochodzą z Otchłani, zostali przeniesieni na powierzchnie do wybranych miejsc. Te można sprawdzić w Dziennik – Wiedza – Fragmenty wspomnień – Bossowie.

Jakby tego było mało, rozwinięta została walka wręcz poprzez nowe umiejętności i poprawki animacji. Dodano nowe wierzchowce i mechanikę lejców dla wybranych zwierząt. Dodatkowo Pearl Abyss pochyliło się nad balansem, wprowadzając nowe zdolności. Dla Damiane i Oongka to Dźgnięcie w powietrzu, a dla Kliffa Cięcie w szarży podczas walki bez broni. Sama walka wręcz powinna być zresztą przyjemniejsza, bo łatwiej będzie trafiać powalonych na ziemię oponentów nawet pomimo braku posiadanej broni białej. Trzeba też wspomnieć o naprawie sporej liczby tzw. quest blockerów oraz innych technicznych błędów.

No i optymalizacja – ta również powinna wraz z łatką 1.07.00 wypadać lepiej. Jeżeli macie np. kartę graficzną AMD, to ucieszy was fakt, że wyeliminowano crashe występujące na sterownikach w wersji 26.5.1. Ponadto nie powinno być już kłopotów z interfejsem, który nawet podczas gry na padzie wyświetlał podpowiedzi dla myszy i klawiatury. Na koniec twórcy zapewniają o ogólnych poprawkach tłumaczeń i tekstów we wszystkich wersjach językowych. To cóż – poza cieszeniem się nową aktualizacją pozostaje nam czekać na dodatek, o którym zaczęło przebąkiwać Pearl Abyss.

Źródło:https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-us/News/Notice/Detail?_boardNo=92

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

