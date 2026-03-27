Crimson Desert na Switcha 2? Pearl Abyss rozpoczęło prace badawczo rozwojowe

Mikołaj Berlik
2026/03/27 12:00
CEO wypowiedział się na temat wersji na konsolę handheld.

Wygląda na to, że ambicje południowokoreańskiego Pearl Abyss nie kończą się na najmocniejszych konsolach. Choć Crimson Desert słynie z ogromnych wymagań sprzętowych, twórcy oficjalnie potwierdzili, że badają możliwość przeniesienia tego świata na nową platformę Nintendo.

Crimson Desert – co z portem na Nintendo Switch 2?

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 27 marca, CEO Pearl Abyss, Heo Jin-young, przyznał, że zespół rozpoczął prace badawczo-rozwojowe (R&D) nad wersją gry na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2. Szef studia nie ukrywa jednak, że będzie to wymagało bolesnych kompromisów. Heo Jin-young wprost zaznaczył, że specyfikacja Switcha 2 – choć lepsza od poprzednika – wciąż ustępuje PS5 czy Xbox Series X. „Będą rzeczy, z których będziemy musieli zrezygnować” – przyznał, odnosząc się do oprawy graficznej i skali symulacji.

Prace nad wersją Crimson Desert na Nintendo Switch 2 są na etapie analizy technicznej. Deweloperzy sprawdzają, jak silnik BlackSpace Engine poradzi sobie z nową architekturą Nintendo i jakie cięcia będą niezbędne, by zachować płynność rozgrywki. Mimo technicznych wyzwań, Pearl Abyss widzi ogromny potencjał w bazie użytkowników Nintendo, szczególnie po sukcesie premiery na pozostałych platformach.

W porównaniu z innymi konsolami Switch nadal ma słabsze parametry techniczne, więc musielibyśmy zrezygnować z niektórych funkcji. Wewnętrznie rozpoczęliśmy już prace badawczo-rozwojowe z dużym zainteresowaniem.

Crimson Desert zadebiutowało zaledwie tydzień temu i w ciągu pierwszych kilku dni sprzedało się w nakładzie 3 milionów egzemplarzy.

