Crimson Desert na Switcha 2? Pearl Abyss rozpoczęło prace badawczo rozwojowe

Wygląda na to, że ambicje południowokoreańskiego Pearl Abyss nie kończą się na najmocniejszych konsolach. Choć Crimson Desert słynie z ogromnych wymagań sprzętowych, twórcy oficjalnie potwierdzili, że badają możliwość przeniesienia tego świata na nową platformę Nintendo.

Crimson Desert – co z portem na Nintendo Switch 2?

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 27 marca, CEO Pearl Abyss, Heo Jin-young, przyznał, że zespół rozpoczął prace badawczo-rozwojowe (R&D) nad wersją gry na nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2. Szef studia nie ukrywa jednak, że będzie to wymagało bolesnych kompromisów. Heo Jin-young wprost zaznaczył, że specyfikacja Switcha 2 – choć lepsza od poprzednika – wciąż ustępuje PS5 czy Xbox Series X. „Będą rzeczy, z których będziemy musieli zrezygnować” – przyznał, odnosząc się do oprawy graficznej i skali symulacji.