DLC i multiplayer w Crimson Desert? CEO studia rozwiewa wątpliwości

Pomimo ocen niższych niż zakładane Crimson Desert sprzedało się znakomicie. Dość powiedzieć, że gra zbliża się nieubłaganie do liczby 5 milionów sprzedanych kopii.
Sama produkcja jest przy tym wszystkim ogromna. Dość powiedzieć, że na razie osiągnięcie Doświadczony Gawędziarz za wykonanie wszystkich głównych misji zdobyło na Steamie jedynie 0,2% graczy.
DLC i multiplayer w Crimson Desert? CEO o zamiarach studia
Mimo tego już teraz gracze zaczęli zastanawiać się, czy w przyszłości Crimson Desert zostanie wzbogacone o jakieś rozszerzenie. Z jednej strony wiele tytułów RPG prędzej czy później otrzymuje nową zawartość. Z drugiej zaś są też takie przypadki jak np. Dragon’s Dogma 2, które nigdy nie doczekały się żadnego DLC. A jak będzie w przypadku hitu od Pearl Abyss? Podczas niedawnego spotkania z inwestorami temat ten poruszył Heo Jin-young, dyrektor generalny studia. Ujawnił on, że na ten moment zespół skupia się na rozbudowie i poprawie gry na drodze bezpłatnych aktualizacji.
W tej sytuacji żadna konkretna deklaracja w temacie ewentualnego dodatku nie padła:
Choć to dobrze, gdy pakiety rozszerzeń przekładają się na większą sprzedaż, wierzę, że istnieją również gry, które generują zyski poprzez zwiększanie sprzedaży podstawowej wersji gry w miarę rozbudowywania jej zawartości. Chcę podjąć strategiczną decyzję, która zagwarantuje, że bazowa wersja Crimson Desert będzie się dobrze sprzedawać.
GramTV przedstawia:
A co z trybem wieloosobowym? Warto wszak pamiętać, że według pierwotnych założeń Crimson Desert miało być grą MMORPG i jednocześnie prequelem innej tego typu produkcji, Black Desert Online. Dopiero z czasem koncepcja Pearl Abyss zmieniła się, okazuje się jednak, że mimo to do pewnego momentu myślano i dołożeniu do kampanii singleplayerowej również trybu wieloosobowego. Niemniej miało to wiązać się z koniecznością pójścia na zbyt duże kompromisy, przez co finalnie pomysł zarzucono. Co więcej, na ten moment nie ma żadnych związanych z nim planów.
Heo Jin-young wyjaśnił powody tej decyzji:
Zespół deweloperski faktycznie próbował wewnętrznie wdrożyć tryb wieloosobowy, ale istnieją wyraźne aspekty graficzne, z których musielibyśmy zrezygnować, biorąc pod uwagę ograniczenia obecnego sprzętu.