DLC i multiplayer w Crimson Desert? CEO studia rozwiewa wątpliwości

Sama produkcja jest przy tym wszystkim ogromna. Dość powiedzieć, że na razie osiągnięcie Doświadczony Gawędziarz za wykonanie wszystkich głównych misji zdobyło na Steamie jedynie 0,2% graczy.

DLC i multiplayer w Crimson Desert? CEO o zamiarach studia

Mimo tego już teraz gracze zaczęli zastanawiać się, czy w przyszłości Crimson Desert zostanie wzbogacone o jakieś rozszerzenie. Z jednej strony wiele tytułów RPG prędzej czy później otrzymuje nową zawartość. Z drugiej zaś są też takie przypadki jak np. Dragon’s Dogma 2, które nigdy nie doczekały się żadnego DLC. A jak będzie w przypadku hitu od Pearl Abyss? Podczas niedawnego spotkania z inwestorami temat ten poruszył Heo Jin-young, dyrektor generalny studia. Ujawnił on, że na ten moment zespół skupia się na rozbudowie i poprawie gry na drodze bezpłatnych aktualizacji.