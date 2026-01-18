Clair Obscur: Expedition 33 przerosło oczekiwania. „To jest sto razy więcej, niż się spodziewaliśmy”

Jakiś czas temu informowaliśmy o kolejnym, historycznym wyniku Clair Obscur: Expedition 33. Sukces gry okazał się całkowitym zaskoczeniem nie tylko dla graczy, ale również dla zespołu odpowiedzialnego za jej powstanie. Jak przyznają sami twórcy, skala zainteresowania znacząco przekroczyła najbardziej optymistyczne oczekiwania.

Clair Obscur: Expedition 33 sukcesem, którego nikt nie przewidział

Debiutancka produkcja studia Sandfall Interactive sprzedała się w liczbie przekraczającej 5 milionów egzemplarzy, co już samo w sobie stanowi ogromne osiągnięcie dla nowej marki. Gra zdobyła również wyjątkowo silną pozycję w branżowych podsumowaniach roku, inkasując liczne nagrody dla najlepszej gry oraz utrzymując bardzo wysoką ocenę użytkowników w serwisie Metacritic.