Clair Obscur: Expedition 33 przerosło oczekiwania. „To jest sto razy więcej, niż się spodziewaliśmy”

Jakiś czas temu informowaliśmy o kolejnym, historycznym wyniku Clair Obscur: Expedition 33. Sukces gry okazał się całkowitym zaskoczeniem nie tylko dla graczy, ale również dla zespołu odpowiedzialnego za jej powstanie. Jak przyznają sami twórcy, skala zainteresowania znacząco przekroczyła najbardziej optymistyczne oczekiwania.
Clair Obscur: Expedition 33 sukcesem, którego nikt nie przewidział
Debiutancka produkcja studia Sandfall Interactive sprzedała się w liczbie przekraczającej 5 milionów egzemplarzy, co już samo w sobie stanowi ogromne osiągnięcie dla nowej marki. Gra zdobyła również wyjątkowo silną pozycję w branżowych podsumowaniach roku, inkasując liczne nagrody dla najlepszej gry oraz utrzymując bardzo wysoką ocenę użytkowników w serwisie Metacritic.
W rozmowie z magazynem Edge dyrektor kreatywny Guillaume Broche przyznał, że entuzjastyczny odbiór był dla zespołu kompletnie nieprzewidywalny. Największym zaskoczeniem okazała się reakcja odbiorców na warstwę fabularną, narrację oraz sekwencje filmowe.
To było całkowicie nieoczekiwane praktycznie dla wszystkich. Najbardziej zaskoczyło nas to, jak silnie narracja, sceny filmowe i sama historia trafiły do odbiorców. To element, który najtrudniej jest zmierzyć, bo zawsze ma bardzo osobisty charakter. Fakt, że zadziałało to tak dobrze i to niemal natychmiast, sprawił, że pomyśleliśmy: okej, to jest sto razy więcej, niż się spodziewaliśmy.
Droga do sukcesu nie była jednak całkowicie pozbawiona kontrowersji. Niedawno cofnięto prestiżową nagrodę dla gry po ujawnieniu, że w trakcie produkcji testowano wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji. Informacja ta nie została wcześniej jednoznacznie zakomunikowana przy zgłaszaniu tytułu do konkursów. Broche podkreślił jednak, że eksperyment ten szybko uznano za nietrafiony, a zespół doszedł do wniosku, iż takie rozwiązania nie pasują do ich wizji twórczej. W efekcie studio zadeklarowało, że wszystkie przyszłe projekty będą tworzone wyłącznie przez ludzi, bez udziału narzędzi generatywnych.
