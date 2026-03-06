Przewrotny pomysł Blizzarda. Po raz pierwszy w historii Diablo staniemy się kultowym bossem

5 marca Blizzard, podczas transmisji online, ujawnił szczegóły nowej klasy w Diablo 4 – Czarnoksiężnika – oraz pierwszy rzut oka na 12. sezon gry. To w jego trakcie otrzymamy długo wyczekiwany dodatek Lord of Hatred. Jednak największą sensacją jest fakt, że gracze po raz pierwszy w historii serii będą mogli przyjąć formę jednego z najbardziej ikonicznych wrogów – Rzeźnika. Sezon o nazwie Season of Slaughter wystartuje 11 marca o 10:00 PST, a już teraz dostępny jest patch 2.6.0 do wczesnego pobrania na PC, Xbox i PlayStation.

W Diablo 4 wszyscy będziemy rzeźnikami

Gracze wcielający się w Rzeźnika otrzymają dostęp do unikalnych umiejętności oraz systemu Killstreak, który nagradza kolejne zabójstwa coraz potężniejszymi bonusami. Jako ten krwiożerczy przeciwnik można dosłownie przemienić cały teren w arenę masakry – od specjalnych rytuałów polowania w strefach PvP, po rzeźnie, gdzie każdy pokonany przeciwnik zwiększa naszą siłę. Zbieranie surowego mięsa pozwala odblokowywać nowe krwawe przedmioty i wzmocnienia, a misja Smak Mocy daje możliwość odkrycia pełni potęgi tego brutalnego monstrum.