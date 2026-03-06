Przewrotny pomysł Blizzarda. Po raz pierwszy w historii Diablo staniemy się kultowym bossem

5 marca Blizzard, podczas transmisji online, ujawnił szczegóły nowej klasy w Diablo 4 – Czarnoksiężnika – oraz pierwszy rzut oka na 12. sezon gry. To w jego trakcie otrzymamy długo wyczekiwany dodatek Lord of Hatred. Jednak największą sensacją jest fakt, że gracze po raz pierwszy w historii serii będą mogli przyjąć formę jednego z najbardziej ikonicznych wrogów – Rzeźnika. Sezon o nazwie Season of Slaughter wystartuje 11 marca o 10:00 PST, a już teraz dostępny jest patch 2.6.0 do wczesnego pobrania na PC, Xbox i PlayStation.
W Diablo 4 wszyscy będziemy rzeźnikami
Gracze wcielający się w Rzeźnika otrzymają dostęp do unikalnych umiejętności oraz systemu Killstreak, który nagradza kolejne zabójstwa coraz potężniejszymi bonusami. Jako ten krwiożerczy przeciwnik można dosłownie przemienić cały teren w arenę masakry – od specjalnych rytuałów polowania w strefach PvP, po rzeźnie, gdzie każdy pokonany przeciwnik zwiększa naszą siłę. Zbieranie surowego mięsa pozwala odblokowywać nowe krwawe przedmioty i wzmocnienia, a misja Smak Mocy daje możliwość odkrycia pełni potęgi tego brutalnego monstrum.
Historia Rzeźnika w uniwersum Diablo sięga początków serii – po raz pierwszy pojawił się w pierwszym Diablo i był związany z jedną misją i był pierwszym wielkim bossem serii. Postać powróciła zarówno w Diablo 3, jak i Diablo 4, ale była nieobecna w Diablo 2. Blizzard wykorzystuje tę postać w zupełnie nowy sposób: zamiast stać się celem bohaterów, Rzeźnik staje się samym graczem. To dość przewrotne podejście do ikonicznego wroga.
Sezon przynosi również nowe wydarzenia, a nawet współpracę z Doom: The Dark Ages, a gracze mogą liczyć na dodatkowe przedmioty, nowe świątynie do aktywowania Rzeźnika i wiele innych nowości, które urozmaicają rozgrywkę. Dla tych, którzy nie zakupili dodatku Lord of Hatred, przygotowano możliwość grania klasą Paladyna do poziomu 25, by przetestować siłę świętego wojownika.
Innymi słowy, w tym sezonie każdy, kto odważy się wejść w skórę Rzeźnika, stanie przed okazją do przeistoczenia całego świata gry w krwawą arenę. Sezon startuje 11 marca, a już teraz Blizzard zachęca do pobrania patcha 2.6.0 i przygotowania się na najkrwawszą przygodę w historii Diablo.