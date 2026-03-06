Zaloguj się lub Zarejestruj

Przewrotny pomysł Blizzarda. Po raz pierwszy w historii Diablo staniemy się kultowym bossem

Jakub Piwoński
2026/03/06 12:30
1
0

I tak oto, wszyscy staniemy się rzeźnikami.

5 marca Blizzard, podczas transmisji online, ujawnił szczegóły nowej klasy w Diablo 4 – Czarnoksiężnika – oraz pierwszy rzut oka na 12. sezon gry. To w jego trakcie otrzymamy długo wyczekiwany dodatek Lord of Hatred. Jednak największą sensacją jest fakt, że gracze po raz pierwszy w historii serii będą mogli przyjąć formę jednego z najbardziej ikonicznych wrogów – Rzeźnika. Sezon o nazwie Season of Slaughter wystartuje 11 marca o 10:00 PST, a już teraz dostępny jest patch 2.6.0 do wczesnego pobrania na PC, Xbox i PlayStation.

Diablo 4
Diablo 4

W Diablo 4 wszyscy będziemy rzeźnikami

Gracze wcielający się w Rzeźnika otrzymają dostęp do unikalnych umiejętności oraz systemu Killstreak, który nagradza kolejne zabójstwa coraz potężniejszymi bonusami. Jako ten krwiożerczy przeciwnik można dosłownie przemienić cały teren w arenę masakry – od specjalnych rytuałów polowania w strefach PvP, po rzeźnie, gdzie każdy pokonany przeciwnik zwiększa naszą siłę. Zbieranie surowego mięsa pozwala odblokowywać nowe krwawe przedmioty i wzmocnienia, a misja Smak Mocy daje możliwość odkrycia pełni potęgi tego brutalnego monstrum.

Historia Rzeźnika w uniwersum Diablo sięga początków serii – po raz pierwszy pojawił się w pierwszym Diablo i był związany z jedną misją i był pierwszym wielkim bossem serii. Postać powróciła zarówno w Diablo 3, jak i Diablo 4, ale była nieobecna w Diablo 2. Blizzard wykorzystuje tę postać w zupełnie nowy sposób: zamiast stać się celem bohaterów, Rzeźnik staje się samym graczem. To dość przewrotne podejście do ikonicznego wroga.

GramTV przedstawia:

Sezon przynosi również nowe wydarzenia, a nawet współpracę z Doom: The Dark Ages, a gracze mogą liczyć na dodatkowe przedmioty, nowe świątynie do aktywowania Rzeźnika i wiele innych nowości, które urozmaicają rozgrywkę. Dla tych, którzy nie zakupili dodatku Lord of Hatred, przygotowano możliwość grania klasą Paladyna do poziomu 25, by przetestować siłę świętego wojownika.

Innymi słowy, w tym sezonie każdy, kto odważy się wejść w skórę Rzeźnika, stanie przed okazją do przeistoczenia całego świata gry w krwawą arenę. Sezon startuje 11 marca, a już teraz Blizzard zachęca do pobrania patcha 2.6.0 i przygotowania się na najkrwawszą przygodę w historii Diablo.

Źródło:https://news.blizzard.com/en-us/article/24244648/become-the-butcher-in-season-of-slaughter

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:36

Nie, żebym się jakoś czepiał, bo się nie znam, ale się czepnę.

Pierwsze sekundy - jak dostaje strzałą w lewą dłoń. No tak to się strzały nie wyrywa, bo sobie rozwalasz mięso. Wyciąganie takiego haczykowatego grotu wstecz to jakaś pomyłka kompletna.

I nie chodzi o to, że to gra jest. Tylko takie bzdury zostają w głowach ludzi, którzy potem myślą, że tak się robi.

Trudno mi przywołać przykłady, ale ilość bzdur, które przez pośpiech, niechlujstwo lub niewiedzę Hollywood wcisnęło ludziom do głów (czy generalnie branża rozrywkowa, tak i gry) jest ogromna. O ile jeszcze fejki związane z czymkolwiek jakoś przejdą, o tyle np. techniki ratownictwa medycznego itp. to już skandal.

Np. 'wysysanie' jadu wąża z rany. Kiedyś może i była taka moda. Dziś już się tego nie robi. Ja wiem, film, gra, abstrakcja. Ale takie emocjonalne momenty zostają w pamięci podprogowo i potem się je emocjonalnie odtwarza w praktyce, robiąc po prostu błędy, które mogą kogoś kosztować życie.




