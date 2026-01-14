Clair Obscur: Expedition 33 zapisuje się w historii branży. Gra zbliża się do rekordu Elden Ring

Debiut Sandfall Entertainment wyprzedza The Last of Us Part 2.
Debiutancka produkcja studia Sandfall Entertainment kontynuuje imponującą passę i notuje kolejny historyczny wynik. Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło The Last of Us Part 2 pod względem liczby zdobytych wyróżnień Gry Roku, zajmując drugie miejsce w rankingu wszech czasów. Przed tytułem pozostaje już tylko jeden rywal, czyli Elden Ring, który wciąż utrzymuje rekord.
Clair Obscur: Expedition 33 nie zwalnia tempa. Gra Roku wybierana setki razy przez branżowe media
Zestawienie przygotowywane przez jednego z użytkowników forum ResetEra pokazuje skalę sukcesu nowego jRPG. Do tej pory Clair Obscur: Expedition 33 zostało wybrane Grą Roku przez media branżowe aż 404 razy. To wynik zdecydowanie wyższy od konkurencji, ponieważ drugie miejsce zajmuje Kingdom Come: Deliverance 2 z wyraźnie mniejszą liczbą wyróżnień, a trzecia lokata należy do Hollow Knight: Silksong. Różnice między pierwszą trójką liczone są w setkach, co jasno obrazuje dominację tytułu Sandfall Entertainment.
Przekroczenie granicy czterystu nagród oznacza, że Expedition 33 wyprzedziło The Last of Us Part II o niespełna dziewięćdziesiąt tytułów Gry Roku. Do wyrównania rekordu Elden Ring brakuje już tylko 31 wyróżnień, choć przy obecnym etapie roku trudno jednoznacznie ocenić, czy taki wynik jest jeszcze realny do osiągnięcia.
Warto zaznaczyć, że ranking opiera się na jasno określonych zasadach. Uwzględniane są wyłącznie media wieloplatformowe, działające od co najmniej roku i regularnie publikujące materiały, a proces przyznawania nagród musi być kolektywny, a nie zależny od jednej osoby.
Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji, skala sukcesu Clair Obscur: Expedition 33 jest już bezdyskusyjna. Gra zdobyła ogromne uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, a jej dominacja w sezonie nagród sprawia, że nawet największe nadchodzące premiery będą miały niezwykle trudne zadanie, by przebić ten rezultat.
