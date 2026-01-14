Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 zapisuje się w historii branży. Gra zbliża się do rekordu Elden Ring

Patrycja Pietrowska
2026/01/14 18:30
0
0

Debiut Sandfall Entertainment wyprzedza The Last of Us Part 2.

Debiutancka produkcja studia Sandfall Entertainment kontynuuje imponującą passę i notuje kolejny historyczny wynik. Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło The Last of Us Part 2 pod względem liczby zdobytych wyróżnień Gry Roku, zajmując drugie miejsce w rankingu wszech czasów. Przed tytułem pozostaje już tylko jeden rywal, czyli Elden Ring, który wciąż utrzymuje rekord.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 nie zwalnia tempa. Gra Roku wybierana setki razy przez branżowe media

Zestawienie przygotowywane przez jednego z użytkowników forum ResetEra pokazuje skalę sukcesu nowego jRPG. Do tej pory Clair Obscur: Expedition 33 zostało wybrane Grą Roku przez media branżowe aż 404 razy. To wynik zdecydowanie wyższy od konkurencji, ponieważ drugie miejsce zajmuje Kingdom Come: Deliverance 2 z wyraźnie mniejszą liczbą wyróżnień, a trzecia lokata należy do Hollow Knight: Silksong. Różnice między pierwszą trójką liczone są w setkach, co jasno obrazuje dominację tytułu Sandfall Entertainment.

Przekroczenie granicy czterystu nagród oznacza, że Expedition 33 wyprzedziło The Last of Us Part II o niespełna dziewięćdziesiąt tytułów Gry Roku. Do wyrównania rekordu Elden Ring brakuje już tylko 31 wyróżnień, choć przy obecnym etapie roku trudno jednoznacznie ocenić, czy taki wynik jest jeszcze realny do osiągnięcia.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że ranking opiera się na jasno określonych zasadach. Uwzględniane są wyłącznie media wieloplatformowe, działające od co najmniej roku i regularnie publikujące materiały, a proces przyznawania nagród musi być kolektywny, a nie zależny od jednej osoby.

Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji, skala sukcesu Clair Obscur: Expedition 33 jest już bezdyskusyjna. Gra zdobyła ogromne uznanie zarówno krytyków, jak i graczy, a jej dominacja w sezonie nagród sprawia, że nawet największe nadchodzące premiery będą miały niezwykle trudne zadanie, by przebić ten rezultat.

Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 ukazało się 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/clair-obscur-expedition-33-overtakes-the-last-of-us-2-for-the-second-most-game-of-the-year-nods-ever-but-the-jrpg-has-a-ways-to-go-before-beating-elden-rings-record/

Tagi:

News
RPG
ranking
Gra roku
jRPG
Game of The Year
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112