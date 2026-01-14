Clair Obscur: Expedition 33 zapisuje się w historii branży. Gra zbliża się do rekordu Elden Ring

Debiutancka produkcja studia Sandfall Entertainment kontynuuje imponującą passę i notuje kolejny historyczny wynik. Clair Obscur: Expedition 33 wyprzedziło The Last of Us Part 2 pod względem liczby zdobytych wyróżnień Gry Roku, zajmując drugie miejsce w rankingu wszech czasów. Przed tytułem pozostaje już tylko jeden rywal, czyli Elden Ring, który wciąż utrzymuje rekord.

Clair Obscur: Expedition 33 nie zwalnia tempa. Gra Roku wybierana setki razy przez branżowe media

Zestawienie przygotowywane przez jednego z użytkowników forum ResetEra pokazuje skalę sukcesu nowego jRPG. Do tej pory Clair Obscur: Expedition 33 zostało wybrane Grą Roku przez media branżowe aż 404 razy. To wynik zdecydowanie wyższy od konkurencji, ponieważ drugie miejsce zajmuje Kingdom Come: Deliverance 2 z wyraźnie mniejszą liczbą wyróżnień, a trzecia lokata należy do Hollow Knight: Silksong. Różnice między pierwszą trójką liczone są w setkach, co jasno obrazuje dominację tytułu Sandfall Entertainment.