Reżyser Władcy Pierścieni otrzyma prestiżowe wyróżnienie

Organizatorzy festiwalu podkreślili, że nagroda stanowi wyraz uznania dla twórczości reżysera, który w swojej karierze połączył widowiskowe kino hollywoodzkie z autorskim stylem oraz odważnym podejściem do technologii filmowej. Jackson dołączy tym samym do grona twórców, którzy w poprzednich latach zostali wyróżnieni honorową Złotą Palmą, wśród których znaleźli się między innymi Agnes Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro oraz Tom Cruise.

Legendarny nowozelandzki reżyser Peter Jackson zostanie uhonorowany specjalnym wyróżnieniem podczas tegorocznej edycji Filmowego Festiwalu w Cannes. Twórca słynnej trylogii Władcy Pierścieni odbierze honorową Złotą Palmę podczas ceremonii otwarcia 79. edycji wydarzenia, która odbędzie się 12 maja.

Reżyser nie ukrywa, że wyróżnienie ma dla niego wyjątkowe znaczenie:

Otrzymanie honorowej Złotej Palmy w Cannes to jeden z największych zaszczytów w mojej karierze. Festiwal w Cannes odgrywa ważną rolę w mojej drodze jako filmowca. W 1988 roku pojawiłem się na targach festiwalowych z moim pierwszym filmem Zły smak, a w 2001 roku zaprezentowaliśmy fragment Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia. Oba momenty były dla mnie niezwykle istotne. Ten festiwal zawsze celebrował odważne i wizjonerskie kino, dlatego jestem ogromnie wdzięczny, że znalazłem się wśród twórców, którzy mnie inspirują.

Historia Jacksona z festiwalem sięga wielu lat. W maju 2001 roku reżyser zaprezentował w Cannes ponad dwudziestominutowy fragment filmu Drużyny Pierścienia, jeszcze przed jego światową premierą. Choć początkowo pokaz spotkał się z pewnym sceptycyzmem, ostatecznie zapowiedział jedną z najbardziej dochodowych i wpływowych serii fantasy w historii kina.

Przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch podkreśliła, że organizatorzy są dumni z możliwości uhonorowania twórcy, którego kreatywność i wyobraźnia znacząco wpłynęły na rozwój kina fantasy: