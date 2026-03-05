Reżyser Władcy Pierścieni otrzyma prestiżowe wyróżnienie

Legendarny nowozelandzki reżyser Peter Jackson zostanie uhonorowany specjalnym wyróżnieniem podczas tegorocznej edycji Filmowego Festiwalu w Cannes. Twórca słynnej trylogii Władcy Pierścieni odbierze honorową Złotą Palmę podczas ceremonii otwarcia 79. edycji wydarzenia, która odbędzie się 12 maja.
Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę na tegorocznym Cannes
Organizatorzy festiwalu podkreślili, że nagroda stanowi wyraz uznania dla twórczości reżysera, który w swojej karierze połączył widowiskowe kino hollywoodzkie z autorskim stylem oraz odważnym podejściem do technologii filmowej. Jackson dołączy tym samym do grona twórców, którzy w poprzednich latach zostali wyróżnieni honorową Złotą Palmą, wśród których znaleźli się między innymi Agnes Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro oraz Tom Cruise.
Reżyser nie ukrywa, że wyróżnienie ma dla niego wyjątkowe znaczenie:
Otrzymanie honorowej Złotej Palmy w Cannes to jeden z największych zaszczytów w mojej karierze. Festiwal w Cannes odgrywa ważną rolę w mojej drodze jako filmowca. W 1988 roku pojawiłem się na targach festiwalowych z moim pierwszym filmem Zły smak, a w 2001 roku zaprezentowaliśmy fragment Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia. Oba momenty były dla mnie niezwykle istotne. Ten festiwal zawsze celebrował odważne i wizjonerskie kino, dlatego jestem ogromnie wdzięczny, że znalazłem się wśród twórców, którzy mnie inspirują.
Historia Jacksona z festiwalem sięga wielu lat. W maju 2001 roku reżyser zaprezentował w Cannes ponad dwudziestominutowy fragment filmu Drużyny Pierścienia, jeszcze przed jego światową premierą. Choć początkowo pokaz spotkał się z pewnym sceptycyzmem, ostatecznie zapowiedział jedną z najbardziej dochodowych i wpływowych serii fantasy w historii kina.
Przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch podkreśliła, że organizatorzy są dumni z możliwości uhonorowania twórcy, którego kreatywność i wyobraźnia znacząco wpłynęły na rozwój kina fantasy:
Jesteśmy dumni, że możemy świętować twórcę o nieograniczonej kreatywności, który przyniósł prestiż gatunkowi heroicznej fantastyki.
GramTV przedstawia:
Dyrektor festiwalu Thierry Frémaux zwrócił uwagę, że kariera Jacksona wyraźnie zmieniła sposób postrzegania widowiskowego kina:
Istnieje wyraźna granica przed i po Peterze Jacksonie. Monumentalne kino jest jego znakiem rozpoznawczym, a jego wizja rozrywki filmowej zawsze była niezwykle ambitna.
Frémaux podkreślił również, że reżyser nie jest wyłącznie mistrzem technicznego rzemiosła:
Peter Jackson nie jest tylko znakomitym technikiem. Przede wszystkim jest wyjątkowym scenarzystą. Do tego pozostaje artystą nieprzewidywalnym. Pytanie brzmi, jaki kolejny świat stworzy.
Poza trylogią Hobbita oraz filmem King Kong reżyser zasłynął także z wczesnych produkcji grozy takich jak Zły smak czy Martwica mózgu. W ostatnich latach Jackson skupił się natomiast na projektach dokumentalnych. Jednym z najgłośniejszych był film dokumentalny I młodzi pozostaną, który przywrócił do życia archiwalne materiały z czasów pierwszej wojny światowej. Reżyser odpowiadał także za serial dokumentalny The Beatles: Get Back.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!