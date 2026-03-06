Co ze Star Wars KOTOR Remake? Wiadomość twórców raczej nie napawa optymizmem

Wygląda na to, że prace nad odświeżoną wersją kultowej produkcji wcale nie przebiegają zgodnie z planem.

Niecały rok temu zapewniono nas, że Star Wars KOTOR Remake nadal powstaje. Niestety od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych szczegółów czy materiałów ze wspomnianej produkcji. Saber Interactive zdecydowało się jednak w końcu przerwać milczenie i podzieliło się aktualnym statusem odświeżonej wersji kultowej produkcji.

Star Wars KOTOR Remake nadal powstaje, ale szczegółów wciąż brak

O wyczekiwanej przez wielu fanów Gwiezdnych wojen produkcji w rozmowie z redakcją IGN wspomniał Tim Willits. W trakcie wywiadu dyrektor operacyjny Saber Interactive zapewnił, że Star Wars KOTOR Remake „wciąż jest w produkcji”. Niestety to jedyna informacja, którą podzielił się przedstawiciel amerykańskiej firmy.