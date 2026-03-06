Zaloguj się lub Zarejestruj

Co ze Star Wars KOTOR Remake? Wiadomość twórców raczej nie napawa optymizmem

Mikołaj Ciesielski
2026/03/06 17:15
Wygląda na to, że prace nad odświeżoną wersją kultowej produkcji wcale nie przebiegają zgodnie z planem.

Niecały rok temu zapewniono nas, że Star Wars KOTOR Remake nadal powstaje. Niestety od tamtego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych szczegółów czy materiałów ze wspomnianej produkcji. Saber Interactive zdecydowało się jednak w końcu przerwać milczenie i podzieliło się aktualnym statusem odświeżonej wersji kultowej produkcji.

Star Wars KOTOR Remake
Star Wars KOTOR Remake

Star Wars KOTOR Remake nadal powstaje, ale szczegółów wciąż brak

O wyczekiwanej przez wielu fanów Gwiezdnych wojen produkcji w rozmowie z redakcją IGN wspomniał Tim Willits. W trakcie wywiadu dyrektor operacyjny Saber Interactive zapewnił, że Star Wars KOTOR Remake „wciąż jest w produkcji”. Niestety to jedyna informacja, którą podzielił się przedstawiciel amerykańskiej firmy.

Willits podkreślił bowiem, że to „wszystko, co może powiedzieć”. Minął więc kolejny rok, a gracze czekający na Star Wars KOTOR Remake ponownie otrzymali jedynie zapewnienie, że gra nie została skasowana. Pozostaje mieć nadzieję, że zapowiedziane jakiś czas temu Star Wars Fate of the Old Republic nie będzie w podobny sposób testować cierpliwości fanów Gwiezdnych wojen.

Na koniec przypomnijmy, że Star Wars KOTOR Remake zostało ujawnione już w 2021 roku. Wówczas informowano, że odświeżona wersja kultowej produkcji zmierza wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5. Wiele wskazuje jednak na to, że do premiery wciąż dzieli nas długa droga…

Źródło:https://wccftech.com/star-wars-knights-of-the-old-republic-remake-not-canceled/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

