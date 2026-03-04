Jaki miał być drugi dodatek do Cyberpunka 2077? Twórca gry komentuje skasowane DLC

Czy mogło być lepsze od Widma wolności?

Choć Cyberpunk 2077 doczekał się dużego fabularnego dodatku Widmo wolności, który zadebiutował we wrześniu 2023 roku, w planach studia CD Projekt Red znajdowały się także inne rozszerzenie do futurystycznego RPG. Ostatecznie nigdy nie ujrzało ono światła dziennego, jednak według jednego z twórców mogło zaoferować coś równie interesującego, a być może nawet lepszego.

Cyberpunk 2077 – czy drugi dodatek do gry miał być lepszy od Widma wolności?

Do sprawy odniósł się Igor Sarzyński, obecnie pełniący rolę dyrektora kreatywnego Cyberpunka 2. Twórca odpowiedział na pytanie jednego z fanów w serwisie Bluesky, który zastanawiał się, czy anulowane dodatki do gry mogłyby przewyższyć Widmo wolności. Sarzyński porównał tę sytuację do kolejnych sezonów serialu.