Jaki miał być drugi dodatek do Cyberpunka 2077? Twórca gry komentuje skasowane DLC

Choć Cyberpunk 2077 doczekał się dużego fabularnego dodatku Widmo wolności, który zadebiutował we wrześniu 2023 roku, w planach studia CD Projekt Red znajdowały się także inne rozszerzenie do futurystycznego RPG. Ostatecznie nigdy nie ujrzało ono światła dziennego, jednak według jednego z twórców mogło zaoferować coś równie interesującego, a być może nawet lepszego.
Cyberpunk 2077 – czy drugi dodatek do gry miał być lepszy od Widma wolności?
Do sprawy odniósł się Igor Sarzyński, obecnie pełniący rolę dyrektora kreatywnego Cyberpunka 2. Twórca odpowiedział na pytanie jednego z fanów w serwisie Bluesky, który zastanawiał się, czy anulowane dodatki do gry mogłyby przewyższyć Widmo wolności. Sarzyński porównał tę sytuację do kolejnych sezonów serialu.
Czy kolejny sezon twojego ulubionego serialu będzie lepszy czy gorszy od obecnego? W skrócie, kto to wie. To zależy od bardzo wielu czynników.
Nie byłoby to jednak takie proste przebić Widmo wolności, które cieszy się bardzo dobrymi opiniami graczy. Twórcom trudno byłoby więc przebić to DLC kolejnymi dodatkami.
W dalszej części rozmowy fan zapytał również o jedną z postaci dodatku Widma wolności, czyli Songbird. Konkretnie chodziło o to, czy bohaterka mogła stać się opcją romantyczną w jednym z anulowanych rozszerzeń.
Powiedzmy tylko, że staramy się nigdy nie iść dwa razy tą samą ścieżką.
Wypowiedź Sarzyńskiego nie jest jednoznaczna, jednak wielu fanów interpretuje ją jako sugestię, że twórcy rzeczywiście rozważali takie rozwiązanie. W przeszłości pojawiały się również plotki o jednym z planowanych dodatków, który miałby zabrać graczy poza Night City, między innymi na Księżyc.