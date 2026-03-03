Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemnicze RPG od Bandai Namco. Co tworzą Japończycy?

Maciej Petryszyn
2026/03/03 23:00
Gier RPG nigdy dość. Rynek co prawda jest w nie dość bogaty, ale kolejne IP nie zaszkodzi.

Najwyraźniej z takiego założenia wyszli przedstawiciele Bandai Namco. Oto bowiem nadchodzi zapowiedź.

Nowe RPG od Bandai Namco
Czekamy na zapowiedź nowego RPG

Zapowiedź czego? Tego konkretnie nie wiadomo, bo na razie japoński wydawca nabrał wody w usta. Wiemy jedynie, iż Bandai Namco zamierza zaprezentować nam, jak samo określiło, “nowe RPG”. Trudno powiedzieć, co konkretnie się pod tym kryje i czy mowa tutaj o kompletnie nowej marce, czy też grze na licencji istniejącego już IP. Na krótkim nagraniu widzimy jedynie las okalający ruiny oraz postać z tarczą na plecach.

Na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać, aczkolwiek nie jakoś specjalnie długo. Pokaz, podczas którego “coś nowego” zostanie ujawnione, zaplanowano na północ polskiego czasu z 5 na 6 marca. Wtedy dojdzie do prezentacji nadchodzącej produkcji. Poniżej dołączamy okienko ze wspomnianą transmisją.

Bandai Namco ma na swoim koncie wiele udanych produkcji z gatunku RPG – wystarczy wymienić jedynie serie Tales of czy Dark Souls oraz Elden Ring. Ponadto wiadomo, że Japończycy pracują też nad dużym projektem z uniwersum Dragon Ball. Przypadkowe udostepnienie zwiastuna wskazuje, iż będzie to Dragon Ball Xenoverse 3.

Źródło:https://insider-gaming.com/bandai-namco-will-announce-new-rpg-this-week/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

