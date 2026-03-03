Tajemnicze RPG od Bandai Namco. Co tworzą Japończycy?

Na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać, aczkolwiek nie jakoś specjalnie długo. Pokaz, podczas którego “coś nowego” zostanie ujawnione, zaplanowano na północ polskiego czasu z 5 na 6 marca. Wtedy dojdzie do prezentacji nadchodzącej produkcji. Poniżej dołączamy okienko ze wspomnianą transmisją.

Bandai Namco ma na swoim koncie wiele udanych produkcji z gatunku RPG – wystarczy wymienić jedynie serie Tales of czy Dark Souls oraz Elden Ring. Ponadto wiadomo, że Japończycy pracują też nad dużym projektem z uniwersum Dragon Ball. Przypadkowe udostepnienie zwiastuna wskazuje, iż będzie to Dragon Ball Xenoverse 3.