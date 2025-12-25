W przyszłych grach twórców Clair Obscur „wszystko będzie tworzone przez ludzi”

Clair Obscur: Expedition 33 stało się centrum debaty na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży gier. Produkcja została bowiem zdyskwalifikowana na Indie Game Awards po ujawnieniu, że deweloperzy wykorzystywali przy tworzeniu gry generatywną AI. W odpowiedzi na te kontrowersje wydawca Kepler Interactive oraz samo studio Sandfall zorganizowali sesję pytań i odpowiedzi, aby dokładnie wyjaśnić swoje stanowisko wobec nowoczesnych narzędzi.

„Wszystko będzie tworzone przez ludzi”, zapewniają twórcy Clair Obscur: Expedition 33

Reżyser gry, Guillaume Broche, podkreślił z całą stanowczością, że obecnie każda składowa produkcji jest wynikiem pracy człowieka. Przyznał on, że zespół eksperymentował z nowymi rozwiązaniami technologicznymi już w 2022 roku, jednak efekt końcowy nie spełnił oczekiwań twórców. Wykorzystanie tych narzędzi budziło w nich dyskomfort, dlatego podjęto decyzję o ich usunięciu.