W przyszłych grach twórców Clair Obscur „wszystko będzie tworzone przez ludzi”

Patrycja Pietrowska
2025/12/25 08:00
Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 zabierają głos.

Clair Obscur: Expedition 33 stało się centrum debaty na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży gier. Produkcja została bowiem zdyskwalifikowana na Indie Game Awards po ujawnieniu, że deweloperzy wykorzystywali przy tworzeniu gry generatywną AI. W odpowiedzi na te kontrowersje wydawca Kepler Interactive oraz samo studio Sandfall zorganizowali sesję pytań i odpowiedzi, aby dokładnie wyjaśnić swoje stanowisko wobec nowoczesnych narzędzi.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

„Wszystko będzie tworzone przez ludzi”, zapewniają twórcy Clair Obscur: Expedition 33

Reżyser gry, Guillaume Broche, podkreślił z całą stanowczością, że obecnie każda składowa produkcji jest wynikiem pracy człowieka. Przyznał on, że zespół eksperymentował z nowymi rozwiązaniami technologicznymi już w 2022 roku, jednak efekt końcowy nie spełnił oczekiwań twórców. Wykorzystanie tych narzędzi budziło w nich dyskomfort, dlatego podjęto decyzję o ich usunięciu.

Tak, jesteśmy świadomi tego, co się wokół tego działo. Mogę jednak powiedzieć, że wszystko w grze zostało stworzone przez ludzi. Kiedy AI zaczęło naprawdę przebijać się w 2022 roku, prace nad grą były już rozpoczęte. To było po prostu nowe narzędzie, które przetestowaliśmy, ale zupełnie nam się nie spodobało. Sprawiało wrażenie czegoś nie w porządku. Tak czy inaczej, concept art, aktorzy głosowi – wszystko zostało stworzone przez ludzi.

Jak wspomniał Broche, AI wykorzystano jedynie jako „tymczasowe wypełnienie brakujących tekstur”. Elementy powstałe przy użyciu sztucznej inteligencji „zostały usunięte, gdy tylko je zauważyliśmy”. Broche zapewnił, że wszystkie grafiki koncepcyjne oraz głosy postaci zostały stworzone tradycyjnymi metodami, a przyszłe projekty studia będą wolne od zawartości generowanej maszynowo.

Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszłość branży, ale z naszej strony wszystko będzie tworzone przez ludzi.

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/12/everything-will-be-made-by-humans-expedition-33-dev-says-no-more-ai-after-post-awards-heat

