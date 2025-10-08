Clair Obscur: Expedition 33 z fenomenalną sprzedażą. RPG otrzyma nową zawartość

Świetne wieści dla wszystkich fanów produkcji Sandfall Interactive.

Już w połowie września informowaliśmy o liczbie sprzedanych egzemplarzy Clair Obscur: Expedition 33. Okazuje się jednak, że w ostatnich tygodniach wspomniany tytuł również nie narzekał na brak zainteresowania. Debiutancka produkcja Sandfall Interactive osiągnęła bowiem kolejny kamień milowy, a francuskie studio podzieliło się informacją, która z pewnością ucieszy wielu graczy. Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chwalą się wynikami sprzedaży i zapowiadają nową zawartość Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33 przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że Sandfall Interactive postanowiło odwdzięczyć się fanom. Francuskie studio zapowiedziało bowiem, że pracuje nad aktualizacją, która wprowadzi do wspomnianej produkcji nową zawartość.

Sandfall Interactive zapewnia, że nadchodzący update będzie darmowy. Deweloperzy ujawnili, że wspomniana aktualizacja wprowadzi do Clair Obscur: Expedition 33 „zupełnie nowa lokacja”, gdzie na bohaterów będą czekać „nowi przeciwnicy niespodzianki do odkrycia”. Fani mogą liczyć także na nowych wymagających bossów, którym stawić czoła będą mogły jedynie wysokopoziomowe postacie. Wszyscy bohaterowie Clair Obscur: Expedition 33 doczekają się również nowych strojów. Sandfall Interactive postanowiło też przygotować kilka nowych lokalizacji i przetłumaczyć swoją grę m.in. na język czeski, ukraiński czy turecki. Deweloperzy zapowiadają także, że w nadchodzącej aktualizacji pojawi się „jeszcze więcej niespodzianek”.

Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy Clair Obscur: Expedition 33 otrzyma nową zawartość. Deweloperzy ze studia Sandfall Interactive nie ujawnili bowiem daty premiery aktualizacji. Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat debiutanckiej produkcji studia Sandfall Interactive, to zapraszamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C'est magnifique!

