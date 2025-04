Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique !

Zachwytów pod adresem Clair Obscur będzie całe mnóstwo i zaczniemy od pomysłu na świat - absolutnie najbardziej niezwykłego, jaki widziałem od bardzo dawna. Akcja rozgrywa się w Lumiere, magicznym świecie wzorowanym na Paryżu, z własną, zniszczoną Wieżą Eiffla. Prawie 70 lat temu doszło do rozłamu, w wyniku którego miasto stało się wyspą oddzieloną od pełnego monstrów kontynentu. Z oddali widać też ogromny monolit i Malarkę - gigantkę, która co roku maluje na nim coraz niższą liczbę, zaczynając od 100. Rozgrywkę zaczynamy w dniu zwanym Gommage - to właśnie wtedy Malarka zmienia liczbę na mniejszą co powoduje śmierć wszystkich, którzy byli w właśnie tym wieku. W pierwszych minutach rozgrywki jesteśmy świadkiem pożegnania dwójki bohaterów. Ona, lat 34, właśnie odchodzi z tego świata na jego rok młodszych oczach. Scena jest z jednej strony piękna i romantyczna, ale jednocześnie przerażająca tak, jak przerażające może być coś nieznanego i zabójczego. Bohaterowie te tragiczne wydarzenia przyjmują z niezwykłym spokojem, który jeszcze bardziej potęguje emocje gracza.

W styczniu tego roku przygotowałem zestawienie dziesięciu czarnych koni tego roku - gier najczęściej pomijanych na listach najbardziej wyczekiwanych tytułów, ale mających ogromny potencjał do tego, aby pozytywnie zaskoczyć . Na pierwszym miejscu znalazło się Clair Obscur: Expedition 33 - debiut francuskiego zespołu Sandfall Interactive. Dzisiaj, ponad 20 godzinach rozgrywki później, wiem że lekko się pomyliłem. To nie jest czarny koń tego roku - to największe pozytywne zaskoczenie dekady i dzieło które, mam nadzieję, odciśnie ogromne piętno na branży gier wideo. Zapraszam na pieśń pochwalną na cześć Clair Obscur: Expedition 33.

Na monolicie właśnie widnieje liczba 33. Gustave, główny bohater Clair Obscur, rozpoczyna ostatni rok swojego życia. Jest jednak cień nadziei.

Co roku, wraz z kolejnym Gommage, na kontynent wyrusza ekspedycja śmiałków próbując zatrzymać to szaleństwo. Czasu nie zostało wiele, gdyż z każdym rokiem populacja ludzi będzie się tylko zmniejszać. Tym razem dowodzi nimi Gustave. Poprzednim nie udało się wrócić, ale wszyscy wierzą, że każda kolejna ekspedycja pchnie sprawę do przodu i pozwoli nie tylko wyjaśnić jakie są cele Malarki, ale też na zawsze pozbyć się jej. O tym jest Clair Obscur: Expedition 33 - o samobójczej próbie uratowania świata, o odkrywaniu kompletnie nieznanego lądu i oszukiwaniu przeznaczenia. O tym jest ta gra. Przynajmniej tak może się wydawać…

Geniusz Clair Obscur objawia się w wielu rzeczach. Pierwsza z nich, która rzuca się w oczy już po rozpoczęciu kampanii, to spektakularny świat. On jest intrygujący, świeży i niezwykle pomysłowy. Z drugiej strony jego wykonanie absolutnie zwala z nóg. Lumiere jest przepiękne, pełne szczegółów, kreatywnych pomysłów i tajemnic. Przechodząc ulicami miasta w trakcie Gommage mijamy dziesiątki osób. To niby trwa chwilę, ale twórcy umieścili tam mnóstwo szczegółów. Pierwsze minuty są tak widowiskowe, jakbyśmy obcowali nie z grą klasy AA, ani nawet AAA – to prawdziwe AAAA, powstałe za fortunę pracą setek ludzi. Później emocje już tylko rosną. Moment pojawienia się na kontynencie wygląda jakby Steven Spielberg ponownie nakręcił Lądowanie w Normandii. Już wtedy gra uderza nas pierwszymi spektakularnymi zwrotami akcji i pokazuje, jak ogromną skalę ma do zaoferowania. Następne sceny to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki - tam jest wszystko, od zwątpienia, beznadziei i poddania się, aż do okruszka nadziei oraz powrotu myśli o tym jaki jest cel ekspedycji - ona ma trwać, nie zatrzymywać się, bo nawet jeśli zrobi tylko krok, dla kolejnej może to być coś, co zadecyduje o jej powodzeniu.

Gra wachlarz emocji w pełnej okazałości prezentuje praktycznie co chwilę. Tutaj nie ma dłużyzn, dziesiątek minut ciągłej walki czy mało ekscytującej eksploracji. Na każdym kroku oglądamy scenki przerywnikowe wykonane na absolutnie mistrzowskim poziomie. Clair Obscur to pod kątem reżyserii czy gry aktorskiej poziom absolutnie topowy, którego nie powstydzą się najwięksi w tej branży - Rockstara Games, Rocksteady, Naughty Dog czy Sony Santa Monica. Postaci nie ma może wiele, ale każda jest fantastycznie napisana i budzi ogromne emocje. Jednej z nich, niezwykle głębokiej, mrocznej i budzącej grozę, głos podłożył sam Andy Serkis. To wszystko sprawia, że śledzenie fabuły to gigantyczna przyjemność. To doskonale współgra z wybitną kreacją świata i samym pomysłem na to, jak to wszystko ma się rozwinąć. Zespół Sandfall Interactive popisał się niebywałą odwagą i w kilku miejscach potrafił dokonać brutalnych zwrotów akcji, które momentami wywracają całą rozgrywkę do góry nogami. Tak, to bez wątpienia jedna z najlepszych i najlepiej poprowadzonych opowieści w grach wideo od… bardzo dawna.

Gdyby jRPG powstało we Francji

Na chwilę zostawmy warstwę fabularną, aby skupić się na rozgrywce. Clair Obscur to typowy jRPG. Wiem, nie każdy jest fanem i wielu pewnie odrzucają japońskie naleciałości kulturowe. Tyle, że tutaj tego nie ma - brak mieczy większych niż postacie, infantylizmu i ogromnych oczu młodych dziewczyn. To nadal bardzo poważna, piękna, ale też brutalna opowieść dla dojrzałego odbiorcy, w stylistyce nawiązującej do belle époque z rozmachem, który aż ciężko momentami opisać. Gatunek jRPG bierze się ze specyficznego podejścia do rozgrywki. Japończycy raczej nie tworzą wielkich, otwartych światów - zamiast tego preferują bardziej liniową rozgrywkę, często z walką turową, drużynami i subtelnymi możliwościami zboczenia z głównej ścieżki, aby podjąć jakąś dodatkową aktywność. W to idealnie wpisuje się Clair Obscur. W wielu momentach to gra mocno liniowa, prowadząca gracza przez mocno wyreżyserowaną historię, pełną walk z podrzędnymi przeciwnikami oraz licznymi bossami.

Chociaż wiele nowoczesnych jPRG, z serią Final Fantasy na czele, stawia na walkę w czasie rzeczywistym, Clair Obscur to klasyczne pojedynki turowe, maksymalnie 3 na 3. System wymaga podejścia taktycznego, ale też zręczności. Aby nadać grze większej dynamiki, często sprawdzany jest refleks gracza. Korzystając z umiejętności musimy wykonać malutkie QTE, aby zwiększyć efektywność, a ataki wrogów można parować lub ich unikać. To pierwsze jest znacznie skuteczniejsze, bo odbijając każdy cios z serii można skontrować wroga. System jest dosyć wymagający i ekscytujący - raptem dzięki jednemu, prostemu zabiegowi. Otóż przeciwnicy atakują w bardzo nieoczywisty sposób. Najczęściej ich ciosy nie następują wtedy, kiedy na logikę powinny mieć miejsce. Zazwyczaj są opóźnione o ułamek lub całą sekundę, przez co trudniej je wyczuć. Bardzo mi się to podoba, bo sprawia, że pojedynki są bardziej ekscytujące. Mimo że jest ich całe mnóstwo, nie nudzą, tylko zawsze dają dużą dawkę emocji i element nieprzewidywalności.

Najmocniej jednak na walkę wpływa bardzo rozbudowany, zwłaszcza jak na realia gatunku, system rozwoju postaci. Drużynę możemy modyfikować na kilka sposobów - rozdysponowując proste punkty umiejętności (na siłę, obronę czy żywotność) czy zbierając i ulepszając bronie. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Podstawą są tzw. pikto, czyli zbierane w różnych miejscach boosty, dające więcej punktów akcji, zwiększające obrażenia w określonych warunkach czy regenerujące zdrowie. W całej grze jest ich kilkadziesiąt, ale jednocześnie możemy mieć tylko trzy na postać. Jeśli jednak przejdziemy 4 walki z danym pikto, możemy go używać na stałe. Tyle, że każde ma określoną cenę wyrażoną w punktach luminy. Te zdobywamy z czasem. Konieczne jest więc kombinowanie i budowanie takiego zestawu, który będzie maksymalizować efektywność w walce. Nie da się ukryć, że to co zbudowali twórcy Clair Obscur zawstydza lidera rynku jRPG, czyli Final Fantasy. System ma nieporównywalnie większą głębię, daje mnóstwo możliwości, a korzystanie z niego, mimo że początkowo może się wydawać nieco zbyt skomplikowany, to gra sama w sobie.